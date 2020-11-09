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Мантуров призвал воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов

Мантуров призвал воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов

Минпромторг РФ считает необходимым воздержаться от фронтальных запретов на работу российских магазинов и общепита: если весной это было обоснованно, то сейчас... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:11

2020-11-09T14:11

2020-11-09T14:20

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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денис мантуров

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ считает необходимым воздержаться от фронтальных запретов на работу российских магазинов и общепита: если весной это было обоснованно, то сейчас можно обойтись без крайних мер, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Есть рекомендации Роспотребнадзора: исполняешь их - работаешь, нет - пеняй на себя. Именно это должно стать единственно правильным подходом к регулированию деятельности ритейла в новых реалиях", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, денис мантуров, экономика