Мантуров призвал воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов
14:11 09.11.2020 (обновлено: 14:20 09.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ считает необходимым воздержаться от фронтальных запретов на работу российских магазинов и общепита: если весной это было обоснованно, то сейчас можно обойтись без крайних мер, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Знаю, что нас слышат представители органов власти субъектов, поэтому еще раз призываю вас поддерживать предпринимателей. Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обоснованно, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам", - сказал Мантуров на пленарной сессии в ходе Недели российского ритейла.
"Есть рекомендации Роспотребнадзора: исполняешь их - работаешь, нет - пеняй на себя. Именно это должно стать единственно правильным подходом к регулированию деятельности ритейла в новых реалиях", - добавил министр.
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