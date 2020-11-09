https://ria.ru/20201109/zakon-1583776426.html
Путин подписал закон о Конституционном суде
Путин подписал закон о Конституционном суде
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию, соответствующий... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:15
2020-11-09T16:15
2020-11-09T16:18
конституция рф
конституционный суд рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон был внесен в парламент президентом.Документ предусматривает, что председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.Закон запрещает судьям КС РФ критиковать в СМИ и интернете решения Конституционного суда, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица-участники закрытого совещания будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.Одобренный сенаторами закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.
https://ria.ru/20201109/zakon-1583758905.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, конституционный суд рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон был внесен в парламент президентом.
Документ предусматривает, что председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.
Закон запрещает судьям КС РФ критиковать в СМИ и интернете решения Конституционного суда, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица-участники закрытого совещания будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.
Одобренный сенаторами закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.