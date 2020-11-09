https://ria.ru/20201109/zakon-1583764859.html
Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников
Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отраслевых системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений с учетом... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:16
2020-11-09T15:16
2020-11-09T15:16
санкт-петербургский государственный университет
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отраслевых системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений с учетом поправки о возможности по решению главы государства изменять срок пребывания ректора на своем посту.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, кабмину предоставляется право устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов, ставок стимулирующих выплат, что, в частности, позволит утверждать требования к зарплатам медиков.Одновременно, согласно документу, правительством будет определяться сфера деятельности работников, на которую распространяются требования и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями.Кроме того, предусматривается возможность изменения срока пребывания руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования или научной организации в своей должности (по общему правилу – не более трех сроков), продления возраста пребывания на такой должности (по общему правилу – не старше 70 лет) решениями президента РФ. В настоящее время это определяется только федеральными законами.В прошлом году аналогичное решение было принято в отношении ректоров МГУ и СПбГУ. Согласно ранее действовавшим законам о МГУ и СПбГУ, президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до пяти лет. Однако была принята поправка, которая устраняет это ограничение.
https://ria.ru/20201004/uchitel-1578177340.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон об отраслевых системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений с учетом поправки о возможности по решению главы государства изменять срок пребывания ректора на своем посту.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, кабмину предоставляется право устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов, ставок стимулирующих выплат, что, в частности, позволит утверждать требования к зарплатам медиков.
Одновременно, согласно документу, правительством будет определяться сфера деятельности работников, на которую распространяются требования и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями.
Кроме того, предусматривается возможность изменения срока пребывания руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования или научной организации в своей должности (по общему правилу – не более трех сроков), продления возраста пребывания на такой должности (по общему правилу – не старше 70 лет) решениями президента РФ. В настоящее время это определяется только федеральными законами.
В прошлом году аналогичное решение было принято в отношении ректоров МГУ и СПбГУ
. Согласно ранее действовавшим законам о МГУ и СПбГУ, президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до пяти лет. Однако была принята поправка, которая устраняет это ограничение.