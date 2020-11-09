https://ria.ru/20201109/zakon-1583758019.html
Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета
Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:46
2020-11-09T14:46
2020-11-09T14:51
совет безопасности рф
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности". Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин. Проект был внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".Также законопроектом положения федерального закона "О безопасности" дополняются нормой, определяющей, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.Кроме того, инициативой вносятся корреспондирующие нормы о полномочии Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей силовых министерств - Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности рф, россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о запрете членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета, соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности". Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин. Проект был внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.
В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".
Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".
Также законопроектом положения федерального закона "О безопасности" дополняются нормой, определяющей, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
Кроме того, инициативой вносятся корреспондирующие нормы о полномочии Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей силовых министерств - Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.