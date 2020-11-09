https://ria.ru/20201109/zakon-1583758019.html

Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:46

2020-11-09T14:46

2020-11-09T14:51

совет безопасности рф

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности". Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин. Проект был внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".Также законопроектом положения федерального закона "О безопасности" дополняются нормой, определяющей, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.Кроме того, инициативой вносятся корреспондирующие нормы о полномочии Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей силовых министерств - Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20200414/1570021617.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, россия, владимир путин, политика