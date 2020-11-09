https://ria.ru/20201109/yakushev-1583723947.html
Биография Владимира Якушева
Биография Владимира Якушева
Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:26
2020-11-09T12:26
2020-11-09T12:26
справки
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Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение" и "Финансы и кредит". Кандидат экономических наук. В 1986-1988 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1993-2001 годах работал в ОАО "Запсибкомбанк", где прошел путь от юрисконсульта до президента. В 2001-2005 годах был вице-губернатором Тюменской области. С апреля по ноябрь 2005 года – глава города Тюмени. В 2005-2018 годах — губернатор Тюменской области.В 2018-2020 годах — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.21 января 2020 года указом президента РФ Якушев был вновь назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.9 ноября 2020 года Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.Член высшего совета партии "Единая Россия". Входит в совет Союза биатлонистов России.Награжден орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).Декларированный годовой доход Якушева за 2019 год составил 8,4 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки
Владимир Владимирович Якушев родился
14 июня 1968 года в городе Нефтекамске.
В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение" и "Финансы и кредит". Кандидат экономических наук.
В 1986-1988 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1993-2001 годах работал в ОАО "Запсибкомбанк", где прошел путь от юрисконсульта до президента.
В 2001-2005 годах был вице-губернатором Тюменской области.
С апреля по ноябрь 2005 года – глава города Тюмени.
В 2005-2018 годах — губернатор Тюменской области.
В 2018-2020 годах
— министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
21 января 2020 года
указом президента РФ Якушев был вновь назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
9 ноября 2020 года Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе
.
Член высшего совета
партии "Единая Россия".
Входит в совет
Союза биатлонистов России.
Награжден орденом Почета (2008
), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012
).
Декларированный годовой доход
Якушева за 2019 год составил 8,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников