https://ria.ru/20201109/vybory-1583823097.html

Генсек ООН поздравил избранных президента, вице-президента и народ США

Генсек ООН поздравил избранных президента, вице-президента и народ США

Генсек ООН Антониу Гутерреш поздравляет народ США, а также избранных президента и вице-президента с прошедшими выборами, заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:26

2020-11-09T20:26

2020-11-09T20:33

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

оон

сша

в мире

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ООН, 9 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поздравляет народ США, а также избранных президента и вице-президента с прошедшими выборами, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения."Переходя к выборам в этой стране. Генеральный секретарь поздравляет американский народ с ярким проявлением демократии на выборах в их стране на прошлой неделе", - сказал Дюжаррик на брифинге."Он поздравляет избранного президента и избранного вице-президента и вновь подтверждает, что партнерство между Соединенными Штатами и ООН является важной опорой международного сотрудничества, необходимого для решения серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир", - заявил официальный представитель генсека.Отвечая на уточняющий вопрос, он указал, что генсек ООН имеет в ввиду Джо Байдена и Камалу Харрис.Дюжаррик добавил, что Гутерреш пока не общался с Байденом и Харрис.

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, дональд трамп, джо байден, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, сша, в мире