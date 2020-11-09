Генсек ООН поздравил избранных президента, вице-президента и народ США
20:26 09.11.2020 (обновлено: 20:33 09.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
ООН, 9 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поздравляет народ США, а также избранных президента и вице-президента с прошедшими выборами, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
"Переходя к выборам в этой стране. Генеральный секретарь поздравляет американский народ с ярким проявлением демократии на выборах в их стране на прошлой неделе", - сказал Дюжаррик на брифинге.
"Он поздравляет избранного президента и избранного вице-президента и вновь подтверждает, что партнерство между Соединенными Штатами и ООН является важной опорой международного сотрудничества, необходимого для решения серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир", - заявил официальный представитель генсека.
Отвечая на уточняющий вопрос, он указал, что генсек ООН имеет в ввиду Джо Байдена и Камалу Харрис.
Дюжаррик добавил, что Гутерреш пока не общался с Байденом и Харрис.