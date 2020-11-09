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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/vybory-1583823097.html
Генсек ООН поздравил избранных президента, вице-президента и народ США
Генсек ООН поздравил избранных президента, вице-президента и народ США
Генсек ООН Антониу Гутерреш поздравляет народ США, а также избранных президента и вице-президента с прошедшими выборами, заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:26
2020-11-09T20:33
камала харрис
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
сша
в мире
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ООН, 9 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поздравляет народ США, а также избранных президента и вице-президента с прошедшими выборами, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения."Переходя к выборам в этой стране. Генеральный секретарь поздравляет американский народ с ярким проявлением демократии на выборах в их стране на прошлой неделе", - сказал Дюжаррик на брифинге."Он поздравляет избранного президента и избранного вице-президента и вновь подтверждает, что партнерство между Соединенными Штатами и ООН является важной опорой международного сотрудничества, необходимого для решения серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир", - заявил официальный представитель генсека.Отвечая на уточняющий вопрос, он указал, что генсек ООН имеет в ввиду Джо Байдена и Камалу Харрис.Дюжаррик добавил, что Гутерреш пока не общался с Байденом и Харрис.
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
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камала харрис, дональд трамп, джо байден, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, сша, в мире

Генсек ООН поздравил избранных президента, вице-президента и народ США

20:26 09.11.2020 (обновлено: 20:33 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 9 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поздравляет народ США, а также избранных президента и вице-президента с прошедшими выборами, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
"Переходя к выборам в этой стране. Генеральный секретарь поздравляет американский народ с ярким проявлением демократии на выборах в их стране на прошлой неделе", - сказал Дюжаррик на брифинге.
"Он поздравляет избранного президента и избранного вице-президента и вновь подтверждает, что партнерство между Соединенными Штатами и ООН является важной опорой международного сотрудничества, необходимого для решения серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир", - заявил официальный представитель генсека.
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Отвечая на уточняющий вопрос, он указал, что генсек ООН имеет в ввиду Джо Байдена и Камалу Харрис.
Дюжаррик добавил, что Гутерреш пока не общался с Байденом и Харрис.
 
Выборы президента США — 2020Камала ХаррисДональд ТрампДжо БайденАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООНСШАВ мире
 
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