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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/vybory-1583677726.html
СМИ: Трамп планирует проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов
СМИ: Трамп планирует проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов
Президент США Дональд Трамп планирует провести несколько митингов в попытке продлить борьбу за пересчет голосов в ряде штатов, сообщает портал Axios со ссылкой... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T07:22
2020-11-09T07:22
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует провести несколько митингов в попытке продлить борьбу за пересчет голосов в ряде штатов, сообщает портал Axios со ссылкой на советников американского лидера.По данным издания, штаб Трампа готов объявить о создании команд для пересчета голосов в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.Трамп на митингах планирует продемонстрировать свидетельства о смерти тех избирателей, которые якобы проголосовали, но на самом деле к моменту голосования уже скончались. Ранее американские СМИ сообщали, что в стране были несколько случаев голосования "мертвых душ".В целом штаб занимается поиском адвокатов и наймом сотрудников, которые будут распространять информацию, составлять сообщения для прессы о действиях Трампа и исках в рамках судебных баталий.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: Трамп планирует проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов

07:22 09.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует провести несколько митингов в попытке продлить борьбу за пересчет голосов в ряде штатов, сообщает портал Axios со ссылкой на советников американского лидера.
По данным издания, штаб Трампа готов объявить о создании команд для пересчета голосов в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.
Трамп на митингах планирует продемонстрировать свидетельства о смерти тех избирателей, которые якобы проголосовали, но на самом деле к моменту голосования уже скончались. Ранее американские СМИ сообщали, что в стране были несколько случаев голосования "мертвых душ".
В целом штаб занимается поиском адвокатов и наймом сотрудников, которые будут распространять информацию, составлять сообщения для прессы о действиях Трампа и исках в рамках судебных баталий.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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