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СМИ: исками в суды из-за выборов Трамп пытается сохранить сторонников
СМИ: исками в суды из-за выборов Трамп пытается сохранить сторонников
Президент США Дональд Трамп намерен при помощи исков не выиграть у Джо Байдена президенсткие выборы, а сохранить базу лояльных сторонников, сообщает агентство... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T06:56
2020-11-09T06:56
2020-11-09T06:56
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен при помощи исков не выиграть у Джо Байдена президенсткие выборы, а сохранить базу лояльных сторонников, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.Высокопоставленные чиновники, сотрудники штаба Трампа и его соратники сообщили агентству, что судебные баталии в лучшем случае помогут отложить неизбежное. Некоторые из них серьезно сомневаются в возможности Трампа подорвать веру в результаты выборов.В целом иски нацелены на минимизацию ущерба, а не столько на изменение самого итога выборов. Трамп и основная группа лояльных ему соратников намерены таким образом сохранить сторонников даже после поражения.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
намерен при помощи исков не выиграть у Джо Байдена
президенсткие выборы, а сохранить базу лояльных сторонников, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на источники.
Высокопоставленные чиновники, сотрудники штаба Трампа и его соратники сообщили агентству, что судебные баталии в лучшем случае помогут отложить неизбежное. Некоторые из них серьезно сомневаются в возможности Трампа подорвать веру в результаты выборов.
В целом иски нацелены на минимизацию ущерба, а не столько на изменение самого итога выборов. Трамп и основная группа лояльных ему соратников намерены таким образом сохранить сторонников даже после поражения.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.