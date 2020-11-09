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СМИ: исками в суды из-за выборов Трамп пытается сохранить сторонников

СМИ: исками в суды из-за выборов Трамп пытается сохранить сторонников

Президент США Дональд Трамп намерен при помощи исков не выиграть у Джо Байдена президенсткие выборы, а сохранить базу лояльных сторонников, сообщает агентство... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T06:56

2020-11-09T06:56

2020-11-09T06:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен при помощи исков не выиграть у Джо Байдена президенсткие выборы, а сохранить базу лояльных сторонников, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.Высокопоставленные чиновники, сотрудники штаба Трампа и его соратники сообщили агентству, что судебные баталии в лучшем случае помогут отложить неизбежное. Некоторые из них серьезно сомневаются в возможности Трампа подорвать веру в результаты выборов.В целом иски нацелены на минимизацию ущерба, а не столько на изменение самого итога выборов. Трамп и основная группа лояльных ему соратников намерены таким образом сохранить сторонников даже после поражения.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире