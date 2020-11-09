В штабе Трампа опровергли сообщения о призыве признать поражение
00:40 09.11.2020 (обновлено: 09:24 09.11.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джаред Кушнер
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения американских СМИ о том, что зять президента Джаред Кушнер посоветовал главе Белого дома признать поражение на выборах.
Ранее такое сообщение распространил телеканал CNN со ссылкой на два источника. Утверждалось, что первая леди США Меланья Трамп давала аналогичный совет, в то время как сыновья президента Дональд-младший и Эрик рекомендовали не сдаваться.
"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах и серьезные нарушения при подсчете голосов, а также отсутствие прозрачности в других (штатах. — Прим. ред.), Джаред посоветовал Трампу добиться всеми доступными законными средствами обеспечения точности (в подсчетах голосов. — Прим. ред.)", — написал Миллер в Twitter.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп готов признать поражение на выборах, но только если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своей победе на президентских выборах. Ранее об этом же сообщили ведущие американские СМИ.
Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.