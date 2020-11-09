https://ria.ru/20201109/vuz-1583721588.html

Подмосковные вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение

Подмосковные вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение

Студентов вузов и колледжей Московской области переводят на дистанционное обучение с понедельника, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:18

2020-11-09T12:18

2020-11-09T12:32

навигатор абитуриента

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582097801_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_3f2cdf69c7fa8fb8c99f8d6f06a9a464.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Студентов вузов и колледжей Московской области переводят на дистанционное обучение с понедельника, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства, которое транслирует телеканал "360".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество