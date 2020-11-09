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Подмосковные вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение
Подмосковные вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение
Студентов вузов и колледжей Московской области переводят на дистанционное обучение с понедельника, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:18
2020-11-09T12:18
2020-11-09T12:32
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московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Студентов вузов и колледжей Московской области переводят на дистанционное обучение с понедельника, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства, которое транслирует телеканал "360".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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