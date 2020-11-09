https://ria.ru/20201109/voz-1583832441.html

ВОЗ надеется к марту кардинально переломить ситуацию с пандемией

ВОЗ надеется к марту кардинально переломить ситуацию с пандемией

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года, что фундаментально изменит ситуацию с пандемией,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:08

2020-11-09T22:08

2020-11-09T22:08

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

в мире

распространение нового коронавируса

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ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года, что фундаментально изменит ситуацию с пандемией, заявил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард."К марту, как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией. К этому времени у нас уже будут не только средства, о которых я говорил (достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые тесты на COVID-19 – ред.), но также вакцины", - сказал Эйлвард в ходе возобновленной 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.Кроме того, ВОЗ рассчитывает, что к марту 2021 года появятся также средства для самостоятельного тестирования на вирус. В первом квартале будущего года ВОЗ также будет готова к быстрому развертыванию программ предоставления вакцин от COVID-19. Таким образом, с нынешними исследованиями, ситуация с COVID-19 в мире кардинально изменится к началу марта.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/koronavirus-1583772368.html

https://ria.ru/20201106/pandemiya-1583381917.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире