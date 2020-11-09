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https://ria.ru/20201109/voz-1583832441.html
ВОЗ надеется к марту кардинально переломить ситуацию с пандемией
ВОЗ надеется к марту кардинально переломить ситуацию с пандемией
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года, что фундаментально изменит ситуацию с пандемией,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:08
2020-11-09T22:08
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
распространение нового коронавируса
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ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года, что фундаментально изменит ситуацию с пандемией, заявил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард."К марту, как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией. К этому времени у нас уже будут не только средства, о которых я говорил (достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые тесты на COVID-19 – ред.), но также вакцины", - сказал Эйлвард в ходе возобновленной 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.Кроме того, ВОЗ рассчитывает, что к марту 2021 года появятся также средства для самостоятельного тестирования на вирус. В первом квартале будущего года ВОЗ также будет готова к быстрому развертыванию программ предоставления вакцин от COVID-19. Таким образом, с нынешними исследованиями, ситуация с COVID-19 в мире кардинально изменится к началу марта.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/koronavirus-1583772368.html
https://ria.ru/20201106/pandemiya-1583381917.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ надеется к марту кардинально переломить ситуацию с пандемией

22:08 09.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года, что фундаментально изменит ситуацию с пандемией, заявил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.
"К марту, как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией. К этому времени у нас уже будут не только средства, о которых я говорил (достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые тесты на COVID-19 – ред.), но также вакцины", - сказал Эйлвард в ходе возобновленной 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
15:56
"Уже вышел за рамки". ВОЗ призвала мир активизироваться в борьбе с COVID
Кроме того, ВОЗ рассчитывает, что к марту 2021 года появятся также средства для самостоятельного тестирования на вирус. В первом квартале будущего года ВОЗ также будет готова к быстрому развертыванию программ предоставления вакцин от COVID-19. Таким образом, с нынешними исследованиями, ситуация с COVID-19 в мире кардинально изменится к началу марта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
 
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