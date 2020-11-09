https://ria.ru/20201109/voronezh-1583768267.html

В МВД раскрыли подробности задержания подозреваемого после ЧП в Воронеже

В МВД раскрыли подробности задержания подозреваемого после ЧП в Воронеже

Полицейские задержали подозреваемого в расстреле сослуживцев на военном аэродроме Балтимор солдата-срочника в селе Землянск Семилукского района, расположенном в РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:37

2020-11-09T15:37

2020-11-09T15:37

стрельба на военном аэродроме под воронежем

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

семилукский район

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в расстреле сослуживцев на военном аэродроме Балтимор солдата-срочника в селе Землянск Семилукского района, расположенном в 47 километрах от Воронежа, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.По информации СК РФ, 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. Позже о задержании подозреваемого сообщила пресс-служба Западного военного округа."Оперуполномоченными ОП 5 УМВД России по Воронежу во главе с начальником розыска в селе Землянск Семилукского района задержан разыскиваемый военнослужащий, подозреваемый в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении представителя ГУМВД.Село Землянск расположено в 47 километрах от Воронежа.Каким образом подозреваемый добрался до села, пока не уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/napadenie-1583737127.html

семилукский район

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), семилукский район, воронеж, происшествия