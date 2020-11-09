https://ria.ru/20201109/voronezh-1583765280.html
Под Воронежем задержали подозреваемого в расстреле трех военных
Под Воронежем задержали подозреваемого в расстреле трех военных
В Воронежской области задержали срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:17
2020-11-09T15:17
2020-11-09T16:15
стрельба на военном аэродроме под воронежем
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Воронежской области задержали срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).Солдата нашли в селе Землянск Семилукского района, в 47 километрах от Воронежа. Сопротивления он не оказывал.Массовое убийство произошло в пять утра на аэродроме Балтимор. По информации СК, двадцатилетний Макаров сначала зарубил топором майора Сергея Ермолаева и завладел его пистолетом. После этого он застрелил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева, а также ранил еще одного человека.Макарову удалось скрыться, в городе объявляли план "Перехват". Возбуждено уголовное дело об убийстве и хищении оружия.Причиной случившегося мог стать нервный срыв, заявил ранее источник в ЗВО.Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронеж, происшествия