https://ria.ru/20201109/voronezh-1583693032.html

Выживший при нападении в Воронеже военный получил легкое ранение

Выживший при нападении в Воронеже военный получил легкое ранение

Военнослужащий, пострадавший при нападении на аэродроме "Балтимор" в Воронеже, получил легкое ранение, сообщил РИА Новости представитель расположенного в городе РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:24

2020-11-09T10:24

2020-11-09T14:26

стрельба на военном аэродроме под воронежем

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Военнослужащий, пострадавший при нападении на аэродроме "Балтимор" в Воронеже, получил легкое ранение, сообщил РИА Новости представитель расположенного в городе военного госпиталя Минобороны РФ.Сегодня около пяти утра военный из суточного наряда по парку "совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части", говорится в релизе Западного военного округа. В результате нападения погибли трое военнослужащих, еще один ранен. Нападавший, завладев оружием офицера, скрылся."Там легкая травма, там мягкие ткани задеты. Огнестрел", - сказал собеседник агентства.Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в ЗВО сообщают об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники РИА Новости в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже.Командование части совместно с правоохранительными органами ищет беглеца.Военный аэродром "Балтимор" относится к Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. С 2012 года находится в ремонте. Как ранее заявлял начальник Академии ВВС Геннадий Зибров, "Балтимор" должны снова ввести в эксплуатацию в конце нынешнего года.

https://ria.ru/20201109/strelba-1583692577.html

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронеж, происшествия