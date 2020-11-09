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Солдат-срочник напал на сослуживцев на аэродроме под Воронежем
Солдат-срочник напал на сослуживцев на аэродроме под Воронежем
Прокуратура подтверждает факт ЧП на воронежском аэродроме "Балтимор", но детали пока не известны, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве воронежского... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:47
2020-11-09T14:29
стрельба на военном аэродроме под воронежем
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура подтверждает факт ЧП на воронежском аэродроме "Балтимор", но детали пока не известны, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве воронежского гарнизона."Все на происшествии. У нас ЧП", - сказали там на просьбу рассказать о случившемся.В местном военном следственном отделе СК РФ агентству также подтвердили факт некоего инцидента, не уточняя подробностей.По данным источников РИА Новости в военных правоохранительных органах региона, солдат-срочник в понедельник убил там несколько человек."Несколько человек погибли. Информация уточняется", - сказал один из собеседников агентства и подтвердил другой.По данным местного издания "Мое! Online", сегодня утром солдат срочной службы с топором напал на сослуживцев, отнял у одного из них оружие и якобы открыл стрельбу.По утверждению журналистов, несколько человек погибли, еще один ранен, но официально эта информация пока не подтверждается.В свою очередь представитель местной станции скорой помощи заявил РИА Новости, что инцидент произошел около 05.45 мск. При этом он затруднился уточнить, что именно произошло.
https://ria.ru/20201105/strelba-1583112816.html
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронеж, происшествия

Солдат-срочник напал на сослуживцев на аэродроме под Воронежем

09:47 09.11.2020 (обновлено: 14:29 09.11.2020)
 
© РИА НовостиКПП аэродрома Балтимор в Воронеже
КПП аэродрома Балтимор в Воронеже - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура подтверждает факт ЧП на воронежском аэродроме "Балтимор", но детали пока не известны, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве воронежского гарнизона.
"Все на происшествии. У нас ЧП", - сказали там на просьбу рассказать о случившемся.
В местном военном следственном отделе СК РФ агентству также подтвердили факт некоего инцидента, не уточняя подробностей.
По данным источников РИА Новости в военных правоохранительных органах региона, солдат-срочник в понедельник убил там несколько человек.
"Несколько человек погибли. Информация уточняется", - сказал один из собеседников агентства и подтвердил другой.
По данным местного издания "Мое! Online", сегодня утром солдат срочной службы с топором напал на сослуживцев, отнял у одного из них оружие и якобы открыл стрельбу.
По утверждению журналистов, несколько человек погибли, еще один ранен, но официально эта информация пока не подтверждается.
В свою очередь представитель местной станции скорой помощи заявил РИА Новости, что инцидент произошел около 05.45 мск. При этом он затруднился уточнить, что именно произошло.
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемВоронежПроисшествия
 
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