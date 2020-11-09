https://ria.ru/20201109/voronezh-1583687762.html

Солдат-срочник напал на сослуживцев на аэродроме под Воронежем

Солдат-срочник напал на сослуживцев на аэродроме под Воронежем

Прокуратура подтверждает факт ЧП на воронежском аэродроме "Балтимор", но детали пока не известны, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве воронежского... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:47

2020-11-09T09:47

2020-11-09T14:29

стрельба на военном аэродроме под воронежем

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583743359_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_844d1f667f9ac737627899d9941d1379.jpg

ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура подтверждает факт ЧП на воронежском аэродроме "Балтимор", но детали пока не известны, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве воронежского гарнизона."Все на происшествии. У нас ЧП", - сказали там на просьбу рассказать о случившемся.В местном военном следственном отделе СК РФ агентству также подтвердили факт некоего инцидента, не уточняя подробностей.По данным источников РИА Новости в военных правоохранительных органах региона, солдат-срочник в понедельник убил там несколько человек."Несколько человек погибли. Информация уточняется", - сказал один из собеседников агентства и подтвердил другой.По данным местного издания "Мое! Online", сегодня утром солдат срочной службы с топором напал на сослуживцев, отнял у одного из них оружие и якобы открыл стрельбу.По утверждению журналистов, несколько человек погибли, еще один ранен, но официально эта информация пока не подтверждается.В свою очередь представитель местной станции скорой помощи заявил РИА Новости, что инцидент произошел около 05.45 мск. При этом он затруднился уточнить, что именно произошло.

https://ria.ru/20201105/strelba-1583112816.html

воронеж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронеж, происшествия