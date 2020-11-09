https://ria.ru/20201109/vertolet-1583842671.html
Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
Силовые структуры Армении оцепили место падения вертолета Ми-24 Вооруженных сил России, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T23:52
2020-11-09T23:52
2020-11-09T23:52
крушение российского вертолета в армении
ми-24
ереван
армения
в мире
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СЕВАК (Армения), 9 ноя - РИА Новости. Силовые структуры Армении оцепили место падения вертолета Ми-24 Вооруженных сил России, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.Место падения Ми-24 находится в нескольких километрах от населенного пункта Севак. Сейчас проход к месту оцеплен силовыми структурами, там дежурит наряд военной полиции.Место катастрофы находится в районе дороги, ведущей в Ереван, вдоль которой сделана земляная насыпь, исполняющая роль бруствера – из-за нее увидеть место падения вертолета невозможно.
https://ria.ru/20201109/vertolet-1583830002.html
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры оцепления российских пограничников и армянских полицейских на месте падения вертолета
В сотне метров от места падения стоит оцепление из российских пограничников и армянских полицейских. "Перед ним собрались журналисты. Их не пропускают к месту инцидента, где работают специалисты".
2020-11-09T23:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, ми-24, ереван, армения, в мире