https://ria.ru/20201109/vertolet-1583841946.html
Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
МИД Армении считает ЧП с российским вертолетом МИ-24 посягательством вооруженных сил Азербайджана против ВС РФ на суверенной армянской территории. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T23:36
2020-11-09T23:36
2020-11-09T23:36
крушение российского вертолета в армении
россия
вооруженные силы рф
ми-24
мид армении
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. МИД Армении считает ЧП с российским вертолетом МИ-24 посягательством вооруженных сил Азербайджана против ВС РФ на суверенной армянской территории.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации."Строжайше осуждаем данное посягательство вооруженных сил Азербайджана против ВС РФ на суверенной территории Армении. Убеждены, что применение силы против вооруженных сил РФ на суверенной территории Республики Армения получит адекватную реакцию", - говорится в сообщении МИД Армении.В ведомстве также заявили, что "этот трагический инцидент произошел на участке вне зоны нагорно-карабахского конфликта, где в данный период не были зафиксированы какие-либо боестолкновения". "С этой точки зрения утверждения и попытки оправдания азербайджанской стороны лживы и безосновательны", - заявили в МИД Армении.В армянском внешнеполитическом ведомстве выразили глубокие соболезнования Российской Федерации, родным и боевым товарищам погибших.
https://ria.ru/20201109/vertolet-1583830002.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры оцепления российских пограничников и армянских полицейских на месте падения вертолета
В сотне метров от места падения стоит оцепление из российских пограничников и армянских полицейских. "Перед ним собрались журналисты. Их не пропускают к месту инцидента, где работают специалисты".
2020-11-09T23:36
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Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении
В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.
2020-11-09T23:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, россия, вооруженные силы рф, ми-24, мид армении, азербайджан, армения, в мире