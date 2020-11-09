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Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Армянская сторона планирует представить к государственным наградам погибших пилотов сбитого над территорией страны российского вертолета, сообщила... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:09
2020-11-09T23:37
крушение российского вертолета в армении
минобороны армении
ми-24
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Армянская сторона планирует представить к государственным наградам погибших пилотов сбитого над территорией страны российского вертолета, сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации."Российские пилоты, к сожалению, погибли… при согласии министерства обороны РФ они будут посмертно представлены к государственным наградам Армении", - написала Степанян в своем Facebook.По ее словам, минобороны Армении выражает глубокие соболезнования российскому военному ведомству в связи с гибелью пилотов и передает слова поддержки их родным и близким.
https://ria.ru/20201109/voennosluzhaschie-1583834386.html
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крушение российского вертолета в армении, минобороны армении, ми-24, армения, в мире

Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении

22:09 09.11.2020 (обновлено: 23:37 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Армянская сторона планирует представить к государственным наградам погибших пилотов сбитого над территорией страны российского вертолета, сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
На месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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"Российские пилоты, к сожалению, погибли… при согласии министерства обороны РФ они будут посмертно представлены к государственным наградам Армении", - написала Степанян в своем Facebook.
По ее словам, минобороны Армении выражает глубокие соболезнования российскому военному ведомству в связи с гибелью пилотов и передает слова поддержки их родным и близким.
На месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Крушение российского вертолета в АрменииМинобороны АрменииМи-24АрменияВ мире
 
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