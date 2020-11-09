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ОДКБ прокомментировала инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом
ОДКБ прокомментировала инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировала трагический инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:32
2020-11-09T22:48
крушение российского вертолета в армении
ми-24
одкб
москва
сша
армения
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировала трагический инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолет.Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям"."Выражаем серьезную озабоченность из-за произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел", — заявил он РИА Новости.Зайнетдинов напомнил, что ОДКБ неоднократно призывала конфликтующие стороны к прекращению огня.Ранее представитель российского Минобороны сообщил, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате крушения Ми-24 погибли два члена экипажа, еще одного человека эвакуировали с травмами средней тяжести.Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся. Баку принес свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе. Бои на линии соприкосновения начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение, а также всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.Стороны конфликта три раза пытались достичь соглашения о перемирии, однако договоренности срывались.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/odkb-1582135771.html
москва
сша
армения
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении
В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.
2020-11-09T21:32
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Кадры оцепления российских пограничников и армянских полицейских на месте падения вертолета
В сотне метров от места падения стоит оцепление из российских пограничников и армянских полицейских. "Перед ним собрались журналисты. Их не пропускают к месту инцидента, где работают специалисты".
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крушение российского вертолета в армении, ми-24, одкб, москва, сша, армения, в мире

ОДКБ прокомментировала инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом

21:32 09.11.2020 (обновлено: 22:48 09.11.2020)
 
© Фото : МЧС АрменииНа месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении
На месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : МЧС Армении
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировала трагический инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолет.
Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям".
"Выражаем серьезную озабоченность из-за произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел", — заявил он РИА Новости.
Зайнетдинов напомнил, что ОДКБ неоднократно призывала конфликтующие стороны к прекращению огня.
Ранее представитель российского Минобороны сообщил, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате крушения Ми-24 погибли два члена экипажа, еще одного человека эвакуировали с травмами средней тяжести.
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МИД Армении ответил на вопрос об участии ОДКБ в урегулировании в Карабахе
Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся. Баку принес свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.
Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе. Бои на линии соприкосновения начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение, а также всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.
Стороны конфликта три раза пытались достичь соглашения о перемирии, однако договоренности срывались.
 
Крушение российского вертолета в АрменииМи-24ОДКБМоскваСШААрменияВ мире
 
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