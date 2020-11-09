https://ria.ru/20201109/vertolet-1583830002.html

ОДКБ прокомментировала инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом

ОДКБ прокомментировала инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировала трагический инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:32

2020-11-09T21:32

2020-11-09T22:48

крушение российского вертолета в армении

ми-24

одкб

москва

сша

армения

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировала трагический инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолет.Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям"."Выражаем серьезную озабоченность из-за произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел", — заявил он РИА Новости.Зайнетдинов напомнил, что ОДКБ неоднократно призывала конфликтующие стороны к прекращению огня.Ранее представитель российского Минобороны сообщил, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате крушения Ми-24 погибли два члена экипажа, еще одного человека эвакуировали с травмами средней тяжести.Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся. Баку принес свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе. Бои на линии соприкосновения начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение, а также всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.Стороны конфликта три раза пытались достичь соглашения о перемирии, однако договоренности срывались.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/odkb-1582135771.html

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армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ. 2020-11-09T21:32 true PT0M21S

Кадры оцепления российских пограничников и армянских полицейских на месте падения вертолета В сотне метров от места падения стоит оцепление из российских пограничников и армянских полицейских. "Перед ним собрались журналисты. Их не пропускают к месту инцидента, где работают специалисты". 2020-11-09T21:32 true PT1M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, ми-24, одкб, москва, сша, армения, в мире