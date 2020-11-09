ОДКБ прокомментировала инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом
21:32 09.11.2020 (обновлено: 22:48 09.11.2020)
© Фото : МЧС АрменииНа месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении
© Фото : МЧС Армении
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировала трагический инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолет.
Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям".
"Выражаем серьезную озабоченность из-за произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел", — заявил он РИА Новости.
Зайнетдинов напомнил, что ОДКБ неоднократно призывала конфликтующие стороны к прекращению огня.
Ранее представитель российского Минобороны сообщил, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате крушения Ми-24 погибли два члена экипажа, еще одного человека эвакуировали с травмами средней тяжести.
Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся. Баку принес свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.
Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе. Бои на линии соприкосновения начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение, а также всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.
Стороны конфликта три раза пытались достичь соглашения о перемирии, однако договоренности срывались.