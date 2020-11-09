https://ria.ru/20201109/vertolet-1583820850.html
Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий
Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий
Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:03
2020-11-09T20:03
2020-11-09T20:03
россия
игорь конашенков
ми-24
министерство обороны рф (минобороны рф)
армения
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее МО РФ сообщило, что в понедельник российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести."Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20201109/vertolet-1583819993.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь конашенков, ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), армения, в мире