https://ria.ru/20201109/vertolet-1583820850.html

Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий

Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий

Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:03

2020-11-09T20:03

2020-11-09T20:03

россия

игорь конашенков

ми-24

министерство обороны рф (минобороны рф)

армения

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее МО РФ сообщило, что в понедельник российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести."Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20201109/vertolet-1583819993.html

россия

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь конашенков, ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), армения, в мире