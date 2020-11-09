https://ria.ru/20201109/vertolet-1583819993.html
Армения поможет России установить обстоятельства крушения Ми-24
Армения поможет России установить обстоятельства крушения Ми-24
Армянская сторона окажет помощь России в установлении обстоятельств в связи c падением вертолета Ми-24, заявила РИА Новости пресс-секретарь минобороны Армении... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:55
2020-11-09T19:55
2020-11-09T20:10
в мире
ми-24
армения
происшествия
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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Армянская сторона окажет помощь России в установлении обстоятельств в связи c падением вертолета Ми-24, заявила РИА Новости пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.Ранее представитель минобороны РФ сообщил, что российский МИ-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий."Армения окажет российской стороне экспертное и информационное содействие для установления всех обстоятельств произошедшего", - сказала Степанян.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в понедельник российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении
В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.
2020-11-09T19:55
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PT0M21S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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