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Армения поможет России установить обстоятельства крушения Ми-24

Армения поможет России установить обстоятельства крушения Ми-24

Армянская сторона окажет помощь России в установлении обстоятельств в связи c падением вертолета Ми-24, заявила РИА Новости пресс-секретарь минобороны Армении... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:55

2020-11-09T19:55

2020-11-09T20:10

в мире

ми-24

армения

происшествия

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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Армянская сторона окажет помощь России в установлении обстоятельств в связи c падением вертолета Ми-24, заявила РИА Новости пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.Ранее представитель минобороны РФ сообщил, что российский МИ-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий."Армения окажет российской стороне экспертное и информационное содействие для установления всех обстоятельств произошедшего", - сказала Степанян.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в понедельник российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ. 2020-11-09T19:55 true PT0M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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