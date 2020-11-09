https://ria.ru/20201109/vertolet-1583815367.html

В Армении сбили российский вертолет

В Армении сбили российский вертолет

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:27

2020-11-09T19:27

2020-11-09T22:26

крушение российского вертолета в армении

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583820425_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ac92660f8f528575fcfef531c87b1894.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает Минобороны России.Инцидент произошел в понедельник около 17:30 по московскому времени, когда вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном. "Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", — говорится в сообщении.В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.Командование 102-й российской военной базы проводит разбирательство, чтобы установить принадлежность стрелявших по вертолету."Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", — подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе, где с 27 сентября возобновились активные боевые действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды заключали соглашения о перемирии, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть погибшие среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — участник НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583812820.html

https://ria.ru/20201109/oppozitsiya-1583811264.html

https://ria.ru/20201109/krusheniya-1583830791.html

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ. 2020-11-09T19:27 true PT0M21S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, армения, в мире