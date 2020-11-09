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В Армении сбили российский вертолет
В Армении сбили российский вертолет
Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:27
2020-11-09T22:26
крушение российского вертолета в армении
армения
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает Минобороны России.Инцидент произошел в понедельник около 17:30 по московскому времени, когда вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном. "Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", — говорится в сообщении.В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.Командование 102-й российской военной базы проводит разбирательство, чтобы установить принадлежность стрелявших по вертолету."Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", — подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе, где с 27 сентября возобновились активные боевые действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды заключали соглашения о перемирии, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть погибшие среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — участник НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583812820.html
https://ria.ru/20201109/oppozitsiya-1583811264.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении
В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.
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крушение российского вертолета в армении, армения, в мире

В Армении сбили российский вертолет

19:27 09.11.2020 (обновлено: 22:26 09.11.2020)
 
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх, сообщает Минобороны России.
Инцидент произошел в понедельник около 17:30 по московскому времени, когда вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном.
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"Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", — говорится в сообщении.
В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
Командование 102-й российской военной базы проводит разбирательство, чтобы установить принадлежность стрелявших по вертолету.
"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", — подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть погибшие среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — участник НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
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