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Вертолет Трампа выставили на продажу
Вертолет Трампа выставили на продажу
Один из частных вертолетов президента США Дональда Трампа Sikorsky S-76B, который американский лидер активно использовал во время предвыборной кампании 2016... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:13
2020-11-09T17:32
дональд трамп
нью-джерси
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один из частных вертолетов президента США Дональда Трампа Sikorsky S-76B, который американский лидер активно использовал во время предвыборной кампании 2016 года, выставлен на продажу, его цена может достигать 1,5 миллиона долларов, сообщает издание Newsweek.Как пишет издание, специальные торговые площадки Jet Edge Partners и Aero Asset, где вертолет с регистрационным номером N76DT выставлен на продажу с августа этого года, не предлагают конкретной цены. Четыре года назад издание New York Times оценило его в 875 тысяч долларов. Однако сейчас предполагается, что на фоне выборов его стоимость может возрасти и составить около 1,5 миллиона долларов, сообщает Newsweek.Сейчас вертолет находится в ангаре в Нью-Джерси. Как пишет газета, его обшитый панелями из африканского красного дерева салон представительского класса с ковровым покрытием вмещает шесть человек. Также внутри действует система звукоизоляции, есть холодильник и шкафчик для напитков.Отмечается, что Трамп не летал на этом вертолете с тех пор, как стал президентом. Тогда для служебных целей ему предоставили военный вертолет.
https://ria.ru/20201108/razvod-1583624470.html
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дональд трамп, нью-джерси, сша, в мире

Вертолет Трампа выставили на продажу

17:13 09.11.2020 (обновлено: 17:32 09.11.2020)
 
© Фото : AvBuyerВертолет Sikorsky S-76B
Вертолет Sikorsky S-76B - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : AvBuyer
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один из частных вертолетов президента США Дональда Трампа Sikorsky S-76B, который американский лидер активно использовал во время предвыборной кампании 2016 года, выставлен на продажу, его цена может достигать 1,5 миллиона долларов, сообщает издание Newsweek.
Как пишет издание, специальные торговые площадки Jet Edge Partners и Aero Asset, где вертолет с регистрационным номером N76DT выставлен на продажу с августа этого года, не предлагают конкретной цены. Четыре года назад издание New York Times оценило его в 875 тысяч долларов. Однако сейчас предполагается, что на фоне выборов его стоимость может возрасти и составить около 1,5 миллиона долларов, сообщает Newsweek.
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Сейчас вертолет находится в ангаре в Нью-Джерси. Как пишет газета, его обшитый панелями из африканского красного дерева салон представительского класса с ковровым покрытием вмещает шесть человек. Также внутри действует система звукоизоляции, есть холодильник и шкафчик для напитков.
Отмечается, что Трамп не летал на этом вертолете с тех пор, как стал президентом. Тогда для служебных целей ему предоставили военный вертолет.
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