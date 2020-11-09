https://ria.ru/20201109/vena-1583778769.html

Венский террорист перед атакой встречался с единомышленниками

Венский террорист перед атакой встречался с единомышленниками

Венский террорист перед атакой встречался в австрийской столице с единомышленниками из Германии и Швейцарии, заявил в понедельник глава генеральный дирекции по... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:26

2020-11-09T16:26

2020-11-09T16:26

теракт в вене

мвд австрии

северная македония

австрия

сирия

в мире

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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Венский террорист перед атакой встречался в австрийской столице с единомышленниками из Германии и Швейцарии, заявил в понедельник глава генеральный дирекции по общественной безопасности Австрии (структурное подразделение МВД) Франц Руф."В Вене была встреча обсуждаемых лиц из Германии и Швейцарии, но на этой встрече у будущего террориста присутствовали и лица, которые в ходе расследования окружения были задержаны. Встречался широкий круг лиц, некоторые ночевали, остальные уехали", - заявил Руф на пресс-конференции, не назвав точное количество участников встречи.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. В результате атаки погибли четыре человека, 22 получили ранения. Нападавший убит, по данным МВД Австрии, он являлся сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20201107/terrorizm-1583372186.html

https://ria.ru/20201106/terakt-1583401885.html

северная македония

австрия

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, северная македония, австрия, сирия, в мире