Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/vena-1583778769.html
Венский террорист перед атакой встречался с единомышленниками
Венский террорист перед атакой встречался с единомышленниками
Венский террорист перед атакой встречался в австрийской столице с единомышленниками из Германии и Швейцарии, заявил в понедельник глава генеральный дирекции по... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:26
2020-11-09T16:26
теракт в вене
мвд австрии
северная македония
австрия
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582923235_0:200:1920:1280_1400x0_80_0_0_43eb50a31f1a5309f7a8bd5955e9cf79.jpg
ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Венский террорист перед атакой встречался в австрийской столице с единомышленниками из Германии и Швейцарии, заявил в понедельник глава генеральный дирекции по общественной безопасности Австрии (структурное подразделение МВД) Франц Руф."В Вене была встреча обсуждаемых лиц из Германии и Швейцарии, но на этой встрече у будущего террориста присутствовали и лица, которые в ходе расследования окружения были задержаны. Встречался широкий круг лиц, некоторые ночевали, остальные уехали", - заявил Руф на пресс-конференции, не назвав точное количество участников встречи.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. В результате атаки погибли четыре человека, 22 получили ранения. Нападавший убит, по данным МВД Австрии, он являлся сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20201107/terrorizm-1583372186.html
https://ria.ru/20201106/terakt-1583401885.html
северная македония
австрия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582923235_111:0:1818:1280_1400x0_80_0_0_e61fd34e797ad2c4beda0809ce7b15da.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт в вене, мвд австрии, северная македония, австрия, сирия, в мире

Венский террорист перед атакой встречался с единомышленниками

16:26 09.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте теракта в Вене
Цветы и свечи на месте теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Венский террорист перед атакой встречался в австрийской столице с единомышленниками из Германии и Швейцарии, заявил в понедельник глава генеральный дирекции по общественной безопасности Австрии (структурное подразделение МВД) Франц Руф.
Вене была встреча обсуждаемых лиц из Германии и Швейцарии, но на этой встрече у будущего террориста присутствовали и лица, которые в ходе расследования окружения были задержаны. Встречался широкий круг лиц, некоторые ночевали, остальные уехали", - заявил Руф на пресс-конференции, не назвав точное количество участников встречи.
Цветы и свечи на месте теракта в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 08:00
"Новый, крайне опасный тренд". Что означают теракты в Европе
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. В результате атаки погибли четыре человека, 22 получили ранения. Нападавший убит, по данным МВД Австрии, он являлся сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Раввин Шломо Хофмейстер около синагоги после перестрелки в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 16:35
Австрийские власти рассказали подробности о венском террористе
 
Теракт в ВенеМВД АвстрииСеверная МакедонияАвстрияСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния