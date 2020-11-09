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https://ria.ru/20201109/vaktsiny-1583828998.html
Французский эксперт оценил результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Французский эксперт оценил результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Результаты американского гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech в области разработки вакцины против коронавируса являются весьма значительными и вселяют... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:22
2020-11-09T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
сша
общество
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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Результаты американского гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech в области разработки вакцины против коронавируса являются весьма значительными и вселяют надежду, но пока не опубликованы окончательные данные и не известна длительность защиты этой вакцины, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90%-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре."Это значительная новость, которая вселяет надежду, потому что у них получилось выработать защиту в 90%. Это очень значительный результат. Но они пока не опубликовали результаты, поэтому ряд данных еще неизвестны. Мы знаем, что это новая технология, но мы не знаем точно, какие техники они использовали", - сказал Камю.Он также отметил, что стоит вопрос о длительности защиты этой вакцины, а это один из важных моментов, на который обращают внимание ученые и медики."Как мы можем понять из коммюнике Pfizer, будут необходимы две инъекции с трехнедельным интервалом. И это может оказаться проблемой, когда начнется массовая кампания по вакцинации. Представьте, есть огромное количество вакцин, людей начинают вакцинировать... и три недели спустя нужно делать вторую инъекцию. И тогда надо будет приостановить вакцинацию ряда людей, чтобы была возможность сделать вторичные инъекции первой группе вакцинированных... Желательно иметь вакцину, которая будет эффективна после первой инъекции. Но мы еще не видели результатов, поэтому пока невозможно ничего сказать по этому поводу", - продолжил собеседник агентства.Вместе с тем он подчеркнул, что работа по разработке вакцины Pfizer и BioNTech была проведена в "абсолютно рекордные сроки". "Мы знаем, что Pfizer - это очень серьезная компания, и нет причин, чтобы сомневаться в качестве их результатов", - добавил эксперт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583810107.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сша, общество

Французский эксперт оценил результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech

21:22 09.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Результаты американского гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech в области разработки вакцины против коронавируса являются весьма значительными и вселяют надежду, но пока не опубликованы окончательные данные и не известна длительность защиты этой вакцины, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю.
Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90%-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
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"Это значительная новость, которая вселяет надежду, потому что у них получилось выработать защиту в 90%. Это очень значительный результат. Но они пока не опубликовали результаты, поэтому ряд данных еще неизвестны. Мы знаем, что это новая технология, но мы не знаем точно, какие техники они использовали", - сказал Камю.
Он также отметил, что стоит вопрос о длительности защиты этой вакцины, а это один из важных моментов, на который обращают внимание ученые и медики.
"Как мы можем понять из коммюнике Pfizer, будут необходимы две инъекции с трехнедельным интервалом. И это может оказаться проблемой, когда начнется массовая кампания по вакцинации. Представьте, есть огромное количество вакцин, людей начинают вакцинировать... и три недели спустя нужно делать вторую инъекцию. И тогда надо будет приостановить вакцинацию ряда людей, чтобы была возможность сделать вторичные инъекции первой группе вакцинированных... Желательно иметь вакцину, которая будет эффективна после первой инъекции. Но мы еще не видели результатов, поэтому пока невозможно ничего сказать по этому поводу", - продолжил собеседник агентства.
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Вместе с тем он подчеркнул, что работа по разработке вакцины Pfizer и BioNTech была проведена в "абсолютно рекордные сроки". "Мы знаем, что Pfizer - это очень серьезная компания, и нет причин, чтобы сомневаться в качестве их результатов", - добавил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Компания Pfizer не знает, на какой срок ее вакцина защитит от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыСШАОбщество
 
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