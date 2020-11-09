https://ria.ru/20201109/vaktsiny-1583828998.html

Французский эксперт оценил результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech

Французский эксперт оценил результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech

Результаты американского гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech в области разработки вакцины против коронавируса являются весьма значительными и вселяют... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:22

2020-11-09T21:22

2020-11-09T21:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030829_0:60:3072:1788_1400x0_80_0_0_ff32339d98d6cb47117d6b9aaf1583e5.jpg

ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Результаты американского гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech в области разработки вакцины против коронавируса являются весьма значительными и вселяют надежду, но пока не опубликованы окончательные данные и не известна длительность защиты этой вакцины, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90%-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре."Это значительная новость, которая вселяет надежду, потому что у них получилось выработать защиту в 90%. Это очень значительный результат. Но они пока не опубликовали результаты, поэтому ряд данных еще неизвестны. Мы знаем, что это новая технология, но мы не знаем точно, какие техники они использовали", - сказал Камю.Он также отметил, что стоит вопрос о длительности защиты этой вакцины, а это один из важных моментов, на который обращают внимание ученые и медики."Как мы можем понять из коммюнике Pfizer, будут необходимы две инъекции с трехнедельным интервалом. И это может оказаться проблемой, когда начнется массовая кампания по вакцинации. Представьте, есть огромное количество вакцин, людей начинают вакцинировать... и три недели спустя нужно делать вторую инъекцию. И тогда надо будет приостановить вакцинацию ряда людей, чтобы была возможность сделать вторичные инъекции первой группе вакцинированных... Желательно иметь вакцину, которая будет эффективна после первой инъекции. Но мы еще не видели результатов, поэтому пока невозможно ничего сказать по этому поводу", - продолжил собеседник агентства.Вместе с тем он подчеркнул, что работа по разработке вакцины Pfizer и BioNTech была проведена в "абсолютно рекордные сроки". "Мы знаем, что Pfizer - это очень серьезная компания, и нет причин, чтобы сомневаться в качестве их результатов", - добавил эксперт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583810107.html

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583807813.html

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583802978.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, сша, общество