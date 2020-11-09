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Зеленский призвал граждан "влюбить друзей в украинский язык"
Зеленский призвал граждан "влюбить друзей в украинский язык"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что буллинг, агрессия и принуждение не будут способствовать изучению украинского языка, и поэтому призвал граждан... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:16
2020-11-09T15:16
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что буллинг, агрессия и принуждение не будут способствовать изучению украинского языка, и поэтому призвал граждан влюбить друзей в этот язык, посоветовав им любимого писателя или поэта.День украинской письменности и языка отмечается на Украине в понедельник.В своем обращении президент напомнил, что родился и вырос в русскоязычной семье и выучить украинский на достаточном уровне ему выпала возможность лишь во взрослом возрасте. "Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому овладевать украинским во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди", - написал он в своем Telegram-канале.Президент напомнил, что есть немало граждан Украины, которые с детства в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках."Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, с 2014 года защищающих Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей", - написал он.Глава государства заявил, что в стране есть немало граждан, "которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком"."Но буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению. Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык! Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире!" - заявил Зеленский и поздравил граждан с Днем украинской письменности и языка.
https://ria.ru/20201009/zelenskiy-1579039019.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/ukraina-1582854417.html
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владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский призвал граждан "влюбить друзей в украинский язык"

15:16 09.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что буллинг, агрессия и принуждение не будут способствовать изучению украинского языка, и поэтому призвал граждан влюбить друзей в этот язык, посоветовав им любимого писателя или поэта.
День украинской письменности и языка отмечается на Украине в понедельник.
В своем обращении президент напомнил, что родился и вырос в русскоязычной семье и выучить украинский на достаточном уровне ему выпала возможность лишь во взрослом возрасте. "Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому овладевать украинским во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент напомнил, что есть немало граждан Украины, которые с детства в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках.
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"Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, с 2014 года защищающих Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей", - написал он.
Глава государства заявил, что в стране есть немало граждан, "которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком".
"Но буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению. Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык! Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире!" - заявил Зеленский и поздравил граждан с Днем украинской письменности и языка.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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