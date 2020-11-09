https://ria.ru/20201109/turisty-1583805559.html

Российские туристы рассказали, как они питаются в путешествиях

Российские туристы рассказали, как они питаются в путешествиях

Российские туристы рассказали, как предпочитают питаться во время путешествий, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:42

2020-11-09T18:42

2020-11-09T18:42

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские туристы рассказали, как предпочитают питаться во время путешествий, сообщает OneTwoTrip.Сервис для планирования поездок провел опрос, в котором приняли участие 2 798 человек. Большинство россиян (95 процентов) обязательно посещают локальные кафе и рестораны. Часто они питаются в местных кафе и ресторанах — этот ответ отметили 38 процентов опрошенных. Чуть меньше (37 процентов) респондентов рассказали, что какой-то единой привычки у них нет.Каждый десятый отметил, что в путешествиях любит готовить самостоятельно. Довольно популярны у россиян туры с включенным питанием: их предпочитают девять процентов опрошенных.Отели, в которых можно поесть, привлекли лишь пять процентов респондентов. Чаще всего туристы заранее узнают, какие блюда стоит попробовать в новом для них городе — так ответили 40 процентов респондентов. 18 процентов всегда выбирают в меню что-то необычное, а 16 - наоборот, заказывают только блюда, содержащие знакомые продукты. Еще 12 процентов — признались, что заказывают еду наугад, а семь — просят рекомендаций у официанта. И только шесть процентов участников опроса рассказали, что читают отзывы и смотрят, что именно хвалят другие гости данного кафе. Среди самых удивительных блюд, которые смогли попробовать туристы, оказались мясо крокодила и акулы, улитки и различные морепродукты — устрицы, морские ежи, крабы, а кто-то даже ел щупальца живого осьминога. Также из интересных вариантов, которые называли путешественники, можно отметить стейк из кенгуру, медуз и различных насекомых (кузнечики, жареные тараканы, личинки шелкопряда).Больше половины респондентов (61 процент) хоть раз возвращались в тот регион, где местная кухня произвела приятное впечатление, чтобы вновь попробовать вкусные блюда.

https://ria.ru/20200912/kukhnya-1576870159.html

https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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