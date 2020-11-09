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Кремль не стал комментировать причины смены полпреда в УрФО
Кремль не стал комментировать причины смены полпреда в УрФО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать причины отставки полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и назначения на... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:41
2020-11-09T12:41
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир якушев
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать причины отставки полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и назначения на этот пост Владимира Якушева, отметив, что это "ротационный процесс".В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Новым полпредом назначен экс-глава Минстроя Якушев."Нет, я не могу ответить на этот вопрос, это ротационный процесс" - ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему президент подписал указ об отставке Цуканова и выбрал его преемником Якушева.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/urfo-1583698377.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир якушев, дмитрий песков, владимир путин, политика

Кремль не стал комментировать причины смены полпреда в УрФО

12:41 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийНиколай Цуканов
Николай Цуканов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать причины отставки полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и назначения на этот пост Владимира Якушева, отметив, что это "ротационный процесс".
В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Новым полпредом назначен экс-глава Минстроя Якушев.
"Нет, я не могу ответить на этот вопрос, это ротационный процесс" - ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему президент подписал указ об отставке Цуканова и выбрал его преемником Якушева.
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
10:49
Путин сменил своего представителя в Уральском федеральном округе
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Владимир ЯкушевДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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