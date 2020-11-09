https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583727563.html

Кремль не стал комментировать причины смены полпреда в УрФО

Кремль не стал комментировать причины смены полпреда в УрФО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать причины отставки полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и назначения на... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:41

2020-11-09T12:41

2020-11-09T12:41

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

владимир якушев

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать причины отставки полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и назначения на этот пост Владимира Якушева, отметив, что это "ротационный процесс".В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Новым полпредом назначен экс-глава Минстроя Якушев."Нет, я не могу ответить на этот вопрос, это ротационный процесс" - ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему президент подписал указ об отставке Цуканова и выбрал его преемником Якушева.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/urfo-1583698377.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир якушев, дмитрий песков, владимир путин, политика