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https://ria.ru/20201109/tramp-1583835079.html
СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
Трамп обсудил со своими советниками планы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом стало известно Axios от источников, знающих детали... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:27
2020-11-09T22:27
джаред кушнер
дональд трамп
джо байден
сша
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Трамп обсудил со своими советниками планы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом стало известно Axios от источников, знающих детали переговоров.Агентство сообщило, что эта информация – важный индикатор того, что Трамп уже осознал свое поражение на текущих выборах, несмотря на его заявления о готовности бороться до конца и оспаривать результат в суде. У него есть возможность баллотироваться на выборах 2024 года, поскольку президентом в США можно быть два срока, но необязательно подряд. Ранее в штабе кандидата от республиканцев опровергли сообщения американских СМИ о том, что зять президента Джаред Кушнер посоветовал ему признать поражение на выборах.Кандидат от демократов Джо Байден в субботу объявил о победе на президентских выборах. Об этом же сообщили крупные американские СМИ.Трамп, в свою очередь, заявил, что не согласен с результатами подсчета голосов и будет отстаивать свою победу в суде.
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джаред кушнер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты

22:27 09.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джаред Кушнер
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Трамп обсудил со своими советниками планы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом стало известно Axios от источников, знающих детали переговоров.
Агентство сообщило, что эта информация – важный индикатор того, что Трамп уже осознал свое поражение на текущих выборах, несмотря на его заявления о готовности бороться до конца и оспаривать результат в суде. У него есть возможность баллотироваться на выборах 2024 года, поскольку президентом в США можно быть два срока, но необязательно подряд.
Ранее в штабе кандидата от республиканцев опровергли сообщения американских СМИ о том, что зять президента Джаред Кушнер посоветовал ему признать поражение на выборах.
Кандидат от демократов Джо Байден в субботу объявил о победе на президентских выборах. Об этом же сообщили крупные американские СМИ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 17:20Выборы президента США — 2020
СМИ сообщили о расколе во мнениях у близкого окружения Трампа
Трамп, в свою очередь, заявил, что не согласен с результатами подсчета голосов и будет отстаивать свою победу в суде.
 
Джаред КушнерДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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