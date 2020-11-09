https://ria.ru/20201109/tramp-1583835079.html

СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты

СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты

Трамп обсудил со своими советниками планы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом стало известно Axios от источников, знающих детали... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:27

2020-11-09T22:27

2020-11-09T22:27

джаред кушнер

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583672194_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4f8fcb76f1fe779d9c458d088d0978fa.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Трамп обсудил со своими советниками планы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом стало известно Axios от источников, знающих детали переговоров.Агентство сообщило, что эта информация – важный индикатор того, что Трамп уже осознал свое поражение на текущих выборах, несмотря на его заявления о готовности бороться до конца и оспаривать результат в суде. У него есть возможность баллотироваться на выборах 2024 года, поскольку президентом в США можно быть два срока, но необязательно подряд. Ранее в штабе кандидата от республиканцев опровергли сообщения американских СМИ о том, что зять президента Джаред Кушнер посоветовал ему признать поражение на выборах.Кандидат от демократов Джо Байден в субботу объявил о победе на президентских выборах. Об этом же сообщили крупные американские СМИ.Трамп, в свою очередь, заявил, что не согласен с результатами подсчета голосов и будет отстаивать свою победу в суде.

https://ria.ru/20201109/tramp-1583792312.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире