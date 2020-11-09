https://ria.ru/20201109/tramp-1583835079.html
СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
Трамп обсудил со своими советниками планы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом стало известно Axios от источников, знающих детали... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:27
2020-11-09T22:27
2020-11-09T22:27
джаред кушнер
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Трамп обсудил со своими советниками планы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом стало известно Axios от источников, знающих детали переговоров.Агентство сообщило, что эта информация – важный индикатор того, что Трамп уже осознал свое поражение на текущих выборах, несмотря на его заявления о готовности бороться до конца и оспаривать результат в суде. У него есть возможность баллотироваться на выборах 2024 года, поскольку президентом в США можно быть два срока, но необязательно подряд. Ранее в штабе кандидата от республиканцев опровергли сообщения американских СМИ о том, что зять президента Джаред Кушнер посоветовал ему признать поражение на выборах.Кандидат от демократов Джо Байден в субботу объявил о победе на президентских выборах. Об этом же сообщили крупные американские СМИ.Трамп, в свою очередь, заявил, что не согласен с результатами подсчета голосов и будет отстаивать свою победу в суде.
https://ria.ru/20201109/tramp-1583792312.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джаред кушнер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире