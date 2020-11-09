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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/tramp-1583792312.html
СМИ сообщили о расколе во мнениях у близкого окружения Трампа
СМИ сообщили о расколе во мнениях у близкого окружения Трампа
Раскол произошел в близком окружении действующего президента США Дональда Трампа: некоторые из приближенных побуждают его продолжить борьбу за власть, другие... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:20
2020-11-09T17:20
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раскол произошел в близком окружении действующего президента США Дональда Трампа: некоторые из приближенных побуждают его продолжить борьбу за власть, другие подталкивают его отступить, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного члена Республиканской партии.По данным портала, те, кто выступают за то, чтобы Трамп прекратил свою борьбу за должность президента, заявляют, что у него есть "реальное будущее в качестве влиятельной фигуры".Среди лидеров республиканцев и других приближенных Трампа есть, по данным портала, те, кто полагает, что попытки Трампа оспорить победу Джо Байдена обречены, при этом они могут затянуться на месяц или больше.В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ сообщили о расколе во мнениях у близкого окружения Трампа

17:20 09.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раскол произошел в близком окружении действующего президента США Дональда Трампа: некоторые из приближенных побуждают его продолжить борьбу за власть, другие подталкивают его отступить, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного члена Республиканской партии.
По данным портала, те, кто выступают за то, чтобы Трамп прекратил свою борьбу за должность президента, заявляют, что у него есть "реальное будущее в качестве влиятельной фигуры".
Среди лидеров республиканцев и других приближенных Трампа есть, по данным портала, те, кто полагает, что попытки Трампа оспорить победу Джо Байдена обречены, при этом они могут затянуться на месяц или больше.
В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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