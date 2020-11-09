https://ria.ru/20201109/tramp-1583792312.html

СМИ сообщили о расколе во мнениях у близкого окружения Трампа

СМИ сообщили о расколе во мнениях у близкого окружения Трампа

Раскол произошел в близком окружении действующего президента США Дональда Трампа: некоторые из приближенных побуждают его продолжить борьбу за власть, другие... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:20

2020-11-09T17:20

2020-11-09T17:20

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раскол произошел в близком окружении действующего президента США Дональда Трампа: некоторые из приближенных побуждают его продолжить борьбу за власть, другие подталкивают его отступить, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного члена Республиканской партии.По данным портала, те, кто выступают за то, чтобы Трамп прекратил свою борьбу за должность президента, заявляют, что у него есть "реальное будущее в качестве влиятельной фигуры".Среди лидеров республиканцев и других приближенных Трампа есть, по данным портала, те, кто полагает, что попытки Трампа оспорить победу Джо Байдена обречены, при этом они могут затянуться на месяц или больше.В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-09T17:20 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире