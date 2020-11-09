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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/tramp-1583735838.html
Горячая линия штаба Трампа перегружена ложными звонками, сообщили СМИ
Горячая линия штаба Трампа перегружена ложными звонками, сообщили СМИ
На горячую линию, созданную штабом действующего президента США Дональда Трампа для выявления случаев нарушений на выборах, поступают телефонные розыгрыши,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:22
2020-11-09T13:22
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На горячую линию, созданную штабом действующего президента США Дональда Трампа для выявления случаев нарушений на выборах, поступают телефонные розыгрыши, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что штаб действующего президента Дональда Трампа открыл горячую линию для приема сообщений о возможных случаях мошенничества на выборах.Как сообщается, сотрудников (у некоторых из них контракты истекают в ближайшие дни) засыпали ложными звонками люди, насмехающиеся над ними по поводу победы демократа Джо Байдена, а затем бросающие трубку.Сообщается, что розыгрыши с телефонными звонками на горячую линию штаба Трампа уже стали трендом в социальной сети TikTok.Сын Дональда Трампа Эрик Трамп написал на своей странице в Twitter, что в этом виноват Национальный комитет Демократической партии США (DNC)."DNC спамит нашу горячую линию по выявлению нарушений на выборах, чтобы препятствовать (поступлению – ред.) тысяч жалоб, которые мы получаем! Интересно, что они хотят скрыть", - написал он.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201109/vybory-1583677726.html
https://ria.ru/20201109/vybory-1583670981.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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tiktok, эрик трамп, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Горячая линия штаба Трампа перегружена ложными звонками, сообщили СМИ

13:22 09.11.2020
 
© REUTERS / Nicholas PfosiСторонник президента США Дональда Трампа наблюдает за ходом выборов в США
Сторонник президента США Дональда Трампа наблюдает за ходом выборов в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Nicholas Pfosi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На горячую линию, созданную штабом действующего президента США Дональда Трампа для выявления случаев нарушений на выборах, поступают телефонные розыгрыши, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что штаб действующего президента Дональда Трампа открыл горячую линию для приема сообщений о возможных случаях мошенничества на выборах.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Как сообщается, сотрудников (у некоторых из них контракты истекают в ближайшие дни) засыпали ложными звонками люди, насмехающиеся над ними по поводу победы демократа Джо Байдена, а затем бросающие трубку.
Сообщается, что розыгрыши с телефонными звонками на горячую линию штаба Трампа уже стали трендом в социальной сети TikTok.
Сын Дональда Трампа Эрик Трамп написал на своей странице в Twitter, что в этом виноват Национальный комитет Демократической партии США (DNC).
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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В штабе Трампа опровергли сообщения о призыве признать поражение
"DNC спамит нашу горячую линию по выявлению нарушений на выборах, чтобы препятствовать (поступлению – ред.) тысяч жалоб, которые мы получаем! Интересно, что они хотят скрыть", - написал он.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Итог выборов в США: проиграло большинство
 
Выборы президента США — 2020TikTokЭрик ТрампДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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