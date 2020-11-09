https://ria.ru/20201109/tramp-1583735838.html

Горячая линия штаба Трампа перегружена ложными звонками, сообщили СМИ

Горячая линия штаба Трампа перегружена ложными звонками, сообщили СМИ

На горячую линию, созданную штабом действующего президента США Дональда Трампа для выявления случаев нарушений на выборах, поступают телефонные розыгрыши,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:22

2020-11-09T13:22

2020-11-09T13:22

выборы президента сша — 2020

tiktok

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джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На горячую линию, созданную штабом действующего президента США Дональда Трампа для выявления случаев нарушений на выборах, поступают телефонные розыгрыши, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что штаб действующего президента Дональда Трампа открыл горячую линию для приема сообщений о возможных случаях мошенничества на выборах.Как сообщается, сотрудников (у некоторых из них контракты истекают в ближайшие дни) засыпали ложными звонками люди, насмехающиеся над ними по поводу победы демократа Джо Байдена, а затем бросающие трубку.Сообщается, что розыгрыши с телефонными звонками на горячую линию штаба Трампа уже стали трендом в социальной сети TikTok.Сын Дональда Трампа Эрик Трамп написал на своей странице в Twitter, что в этом виноват Национальный комитет Демократической партии США (DNC)."DNC спамит нашу горячую линию по выявлению нарушений на выборах, чтобы препятствовать (поступлению – ред.) тысяч жалоб, которые мы получаем! Интересно, что они хотят скрыть", - написал он.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201109/vybory-1583677726.html

https://ria.ru/20201109/vybory-1583670981.html

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, эрик трамп, дональд трамп, джо байден, сша, в мире