https://ria.ru/20201109/tomenko-1583784770.html

Систему здравоохранения пришлось оперативно перестроить, заявил Томенко

Систему здравоохранения пришлось оперативно перестроить, заявил Томенко

Ситуация с распространением нового коронавируса в Алтайском крае, осложненная сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, потребовала оперативной перестройки системы РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:46

2020-11-09T16:46

2020-11-09T16:46

алтайский край

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор томенко

коронавирусы

здоровье - общество

алтайский край

общество

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БАРНАУЛ, 9 ноя – РИА Новости. Ситуация с распространением нового коронавируса в Алтайском крае, осложненная сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, потребовала оперативной перестройки системы здравоохранения региона, сообщил губернатор региона Виктор Томенко."Ситуация постепенно стабилизируется. Прогноз, что сейчас будет все снижаться, в том числе напряженность, есть. Но что-то обещать - последнее дело. Мы должны смотреть на ситуацию с точки зрения развития по наихудшему сценарию, а значит, готовиться с коечным фондом, тестированием, помогать врачам переживать перегрузки", - привели РИА Новости слова главы региона в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.Томенко пояснил, что в регионе идет восьмая неделя эпидподъема, которую можно оценить как "очень сложное прохождение второй волны, которая отягощается эпидподъемом по ОРВИ и гриппу".По его словам, вторая волна по своим масштабам превышала возможности системы здравоохранения Алтайского края и в конце сентября - начале октября была ситуация максимального несоответствия имеющихся мощностей и потребности. В связи с этим властям пришлось на ходу перестраивать и подстраивать систему, чтобы справляться с ситуацией. В частности, пришлось вводить особый порядок оказания медицинской помощи.Глава региона отметил, что, несмотря на подготовку медицинских учреждений и всей отрасли, к сентябрю в регионе сложилась ситуация, когда возможности оказания медпомощи снизились в основном из-за высокого числа заболевших среди медработников и одновременно резко возросло количество обращений с COVID-19, к которым добавились вирусная пневмония и ОРВИ.Томенко сообщил, что число пациентов в госпиталях с 1 тысячи человек в начале сентября выросло до более чем 5 тысяч. В основном в больницах лежат с тяжелыми случаями вирусной пневмонии. Количество коек в медучреждениях региона с 1 сентября по настоящее время увеличилось с 2,1 тысячи до более чем 5,6 тысяч."Сегодня порядка 30 учреждений здравоохранения края являются ковидными госпиталями. Но они (организационные меры) и сейчас продолжают приниматься, учитывая особый порядок оказания медицинской помощи и необходимость дальнейшего развертывания коек. Мы хотим добиться, чтобы запас коек был, соответственно будем задействовать еще какой-то объем коечного фонда, создавать койки в немедицинских объектах", - сказал губернатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/medpomosch-1583303004.html

https://ria.ru/20201027/pomosch-1581749991.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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