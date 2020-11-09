https://ria.ru/20201109/tomenko-1583780819.html
Глава Алтайского края объяснил, почему не обижается на негатив от жителей
Глава Алтайского края объяснил, почему не обижается на негатив от жителей
Негативная критика от жителей Алтайского края в связи с ситуацией с коронавирусом – источник обратной связи, на который губернатор не может и не имеет права... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:30
2020-11-09T16:30
2020-11-09T16:30
алтайский край
виктор томенко
здоровье - общество
республика алтай
новосибирская область
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 9 ноя – РИА Новости. Негативная критика от жителей Алтайского края в связи с ситуацией с коронавирусом – источник обратной связи, на который губернатор не может и не имеет права обижаться, заявил глава региона Виктор Томенко.Отвечая на вопросы журналистов, губернатор признал, что негатив от населения в социальных сетях не может не затрагивать каких-то конкретных людей во власти, в отношении которых он направлен, однако главное "понимание, отчего это происходит"."Любая критика или жалоба – это тоже источник обратной связи. Да, психологически с этим приходится справляться, но я – губернатор Алтайского края и не могу обижаться на людей. Я такого права не имею, и даже думать об этом не могу. Это же начнет передаваться моим подчиненным, затем передастся обществу. Все здоровые силы, не только в правительстве, должны уверенностью, спокойствием и компетентностью заряжать всех остальных", - сказал Томенко, слова которого РИА Новости привели в управлении печати и массовых коммуникаций региона.Говоря о возможных новых ограничениях в связи со сложной ситуацией по коронавирусу, глава региона отметил, что пока не видит необходимости для ужесточения действующих ограничений, а решение о карантине, по его словам, может быть только общим для всей страны."После первой волны любые ограничения воспринимаются тяжело. Если мы верны в своих расчетах, то нет необходимости для введения более жестких ограничительных мер… Весной стало понятно, что есть огромное количество связей между жителями Алтайского края и Новосибирской области и уж тем более республики Алтай. Разделение этих потоков – очень болезненный процесс. Если говорить о карантине, то решение должно быть общенациональное, иначе он не будет иметь смысла", - сказал глава региона.По его словам, правительство региона в условиях напряженной ситуации с коронавирусом тоже "несет потери", но работает с пониманием особой ответственности, и несмотря на физическую разобщенность, более сконцентрировано и сосредоточено, чем в "мирное время" с тем, чтобы иметь возможность уверенно сказать: "Всё, что могли, сделали".Говоря о принятом решении о продлении школьных каникул еще на неделю – до 15 ноября, губернатор констатировал, что две недели каникул дали возможность разорвать цепочки передачи заболевания среди детей и поправить здоровье учителям, а третья неделя важна для закрепления положительных тенденций. "Мы понимаем, что это плохо для образования, но мы на чашу весов должны положить жизни и здоровье людей и какие-то сбои в системе образования школьников. Приходится выбирать", - сказал Томенко.
https://ria.ru/20201027/pomosch-1581749991.html
https://ria.ru/20201013/gospital-1579540515.html
https://ria.ru/20201013/tomograf-1579525918.html
республика алтай
новосибирская область
алтайский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор томенко, здоровье - общество, республика алтай, новосибирская область, алтайский край, общество
БАРНАУЛ, 9 ноя – РИА Новости.
Негативная критика от жителей Алтайского края
в связи с ситуацией с коронавирусом – источник обратной связи, на который губернатор не может и не имеет права обижаться, заявил глава региона Виктор Томенко
.
Отвечая на вопросы журналистов, губернатор признал, что негатив от населения в социальных сетях не может не затрагивать каких-то конкретных людей во власти, в отношении которых он направлен, однако главное "понимание, отчего это происходит".
"Любая критика или жалоба – это тоже источник обратной связи. Да, психологически с этим приходится справляться, но я – губернатор Алтайского края и не могу обижаться на людей. Я такого права не имею, и даже думать об этом не могу. Это же начнет передаваться моим подчиненным, затем передастся обществу. Все здоровые силы, не только в правительстве, должны уверенностью, спокойствием и компетентностью заряжать всех остальных", - сказал Томенко, слова которого РИА Новости привели в управлении печати и массовых коммуникаций региона.
Говоря о возможных новых ограничениях в связи со сложной ситуацией по коронавирусу, глава региона отметил, что пока не видит необходимости для ужесточения действующих ограничений, а решение о карантине, по его словам, может быть только общим для всей страны.
"После первой волны любые ограничения воспринимаются тяжело. Если мы верны в своих расчетах, то нет необходимости для введения более жестких ограничительных мер… Весной стало понятно, что есть огромное количество связей между жителями Алтайского края и Новосибирской области
и уж тем более республики Алтай
. Разделение этих потоков – очень болезненный процесс. Если говорить о карантине, то решение должно быть общенациональное, иначе он не будет иметь смысла", - сказал глава региона.
По его словам, правительство региона в условиях напряженной ситуации с коронавирусом тоже "несет потери", но работает с пониманием особой ответственности, и несмотря на физическую разобщенность, более сконцентрировано и сосредоточено, чем в "мирное время" с тем, чтобы иметь возможность уверенно сказать: "Всё, что могли, сделали".
Говоря о принятом решении о продлении школьных каникул еще на неделю – до 15 ноября, губернатор констатировал, что две недели каникул дали возможность разорвать цепочки передачи заболевания среди детей и поправить здоровье учителям, а третья неделя важна для закрепления положительных тенденций. "Мы понимаем, что это плохо для образования, но мы на чашу весов должны положить жизни и здоровье людей и какие-то сбои в системе образования школьников. Приходится выбирать", - сказал Томенко.