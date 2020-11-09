https://ria.ru/20201109/test-1583779545.html

Жители Подмосковья смогут получать результаты теста на COVID-19 по СМС

Жители Подмосковья смогут получать результаты теста на COVID-19 по СМС

Глава минздрава Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:27

2020-11-09T16:27

2020-11-09T16:27

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава минздрава Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов сообщила, что 10 ноября будет запущено СМС-информирование жителей о результатах мазка на COVID-19. Об этом информирует телеканал "360"."С 10 ноября мы запускаем сервис по СМС-информированию жителей о результатах мазков. То есть при введении в систему информации о заборе мазков пациенту при появлении результатов будут автоматически отправлять СМС о том, положительный или отрицательный результат", – пояснила Светлана Стригункова.По словам министра, в настоящий момент число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло практически 92 тысяч."За неделю прирост составил 5%. Среднесуточное выявление COVID-положительных пациентов выросло на 19% за неделю. Количество лечащихся на дому составляет 16,5 тысячи человек", — подчеркнула Стригункова.Она добавила, что в сутки госпитализируют примерно тысячу местных жителей с коронавирусом. По причине ухудшившейся эпидемической ситуации в регионе введены и запланированы новые меры безопасности. Так, услугами ЗАГС и МФЦ теперь можно воспользоваться только по предварительной записи.

https://realty.ria.ru/20201103/restorany-1582856243.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)