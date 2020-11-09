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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201109/test-1583779545.html
Жители Подмосковья смогут получать результаты теста на COVID-19 по СМС
Жители Подмосковья смогут получать результаты теста на COVID-19 по СМС
Глава минздрава Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:27
2020-11-09T16:27
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава минздрава Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов сообщила, что 10 ноября будет запущено СМС-информирование жителей о результатах мазка на COVID-19. Об этом информирует телеканал "360"."С 10 ноября мы запускаем сервис по СМС-информированию жителей о результатах мазков. То есть при введении в систему информации о заборе мазков пациенту при появлении результатов будут автоматически отправлять СМС о том, положительный или отрицательный результат", – пояснила Светлана Стригункова.По словам министра, в настоящий момент число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло практически 92 тысяч."За неделю прирост составил 5%. Среднесуточное выявление COVID-положительных пациентов выросло на 19% за неделю. Количество лечащихся на дому составляет 16,5 тысячи человек", — подчеркнула Стригункова.Она добавила, что в сутки госпитализируют примерно тысячу местных жителей с коронавирусом. По причине ухудшившейся эпидемической ситуации в регионе введены и запланированы новые меры безопасности. Так, услугами ЗАГС и МФЦ теперь можно воспользоваться только по предварительной записи.
https://realty.ria.ru/20201103/restorany-1582856243.html
московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья смогут получать результаты теста на COVID-19 по СМС

16:27 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка в защитной маске на улице
Девушка в защитной маске на улице - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава минздрава Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов сообщила, что 10 ноября будет запущено СМС-информирование жителей о результатах мазка на COVID-19. Об этом информирует телеканал "360".
"С 10 ноября мы запускаем сервис по СМС-информированию жителей о результатах мазков. То есть при введении в систему информации о заборе мазков пациенту при появлении результатов будут автоматически отправлять СМС о том, положительный или отрицательный результат", – пояснила Светлана Стригункова.
Посетители на летней веранде - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 16:07Новости Подмосковья
В Подмосковье проверили меры против COVID в 6,3 тыс кафе и ресторанов
По словам министра, в настоящий момент число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло практически 92 тысяч.
"За неделю прирост составил 5%. Среднесуточное выявление COVID-положительных пациентов выросло на 19% за неделю. Количество лечащихся на дому составляет 16,5 тысячи человек", — подчеркнула Стригункова.
Она добавила, что в сутки госпитализируют примерно тысячу местных жителей с коронавирусом. По причине ухудшившейся эпидемической ситуации в регионе введены и запланированы новые меры безопасности. Так, услугами ЗАГС и МФЦ теперь можно воспользоваться только по предварительной записи.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
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