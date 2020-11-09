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Россиян призвали мерить температуру иначе
Россиян призвали мерить температуру иначе
Измерение температуры с помощью тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах происходит некорректно, методику пора менять, заявил в интервью радио... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T02:09
2020-11-09T10:56
температура
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Измерение температуры с помощью тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах происходит некорректно, методику пора менять, заявил в интервью радио Sputnik председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский.Измерение температуры у россиян позволяет выявлять больных людей и не пускать их в общественные места. Это важная процедура, которая помогает сдержать распространение коронавируса и прочих вирусных заболеваний. Однако с приходом холодов кое-что надо подкорректировать, иначе могут быть получены ошибочные результаты, рассказал Иван Андриевский.Есть способ исключить ошибку и получить более точный результат измерения температуры бесконтактным способом. Для этого Иван Андриевский советует подождать три-пять минут и повторить процедуру. Он объяснил, в каких случаях это делать обязательно."Если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это уже признак того, что человек имеет повышенную температуру. Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая. Такого человека надо попросить подождать три-пять минут в теплом помещении и повторно измерить его температуру. Так мы добьемся истинного измерения без погрешности", — уточнил эксперт в интервью радио Sputnik.
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температура, здоровье - общество, общество

Россиян призвали мерить температуру иначе

02:09 09.11.2020 (обновлено: 10:56 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Измерение температуры с помощью тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах происходит некорректно, методику пора менять, заявил в интервью радио Sputnik председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский.
Измерение температуры у россиян позволяет выявлять больных людей и не пускать их в общественные места. Это важная процедура, которая помогает сдержать распространение коронавируса и прочих вирусных заболеваний. Однако с приходом холодов кое-что надо подкорректировать, иначе могут быть получены ошибочные результаты, рассказал Иван Андриевский.

"Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это не сложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градуса", — рассказал радио Sputnik эксперт.

Есть способ исключить ошибку и получить более точный результат измерения температуры бесконтактным способом. Для этого Иван Андриевский советует подождать три-пять минут и повторить процедуру. Он объяснил, в каких случаях это делать обязательно.
"Если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это уже признак того, что человек имеет повышенную температуру. Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая. Такого человека надо попросить подождать три-пять минут в теплом помещении и повторно измерить его температуру. Так мы добьемся истинного измерения без погрешности", — уточнил эксперт в интервью радио Sputnik.
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