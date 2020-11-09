https://ria.ru/20201109/temperatura-1583672997.html
Россиян призвали мерить температуру иначе
Россиян призвали мерить температуру иначе
Измерение температуры с помощью тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах происходит некорректно, методику пора менять, заявил в интервью радио... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T02:09
2020-11-09T02:09
2020-11-09T10:56
температура
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247467_0:58:3220:1869_1400x0_80_0_0_28553c68376237548c8937bacef21157.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Измерение температуры с помощью тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах происходит некорректно, методику пора менять, заявил в интервью радио Sputnik председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский.Измерение температуры у россиян позволяет выявлять больных людей и не пускать их в общественные места. Это важная процедура, которая помогает сдержать распространение коронавируса и прочих вирусных заболеваний. Однако с приходом холодов кое-что надо подкорректировать, иначе могут быть получены ошибочные результаты, рассказал Иван Андриевский.Есть способ исключить ошибку и получить более точный результат измерения температуры бесконтактным способом. Для этого Иван Андриевский советует подождать три-пять минут и повторить процедуру. Он объяснил, в каких случаях это делать обязательно."Если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это уже признак того, что человек имеет повышенную температуру. Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая. Такого человека надо попросить подождать три-пять минут в теплом помещении и повторно измерить его температуру. Так мы добьемся истинного измерения без погрешности", — уточнил эксперт в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20201103/produkty-1582866012.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247467_17:0:2748:2048_1400x0_80_0_0_638c1e9b3a9ec8e0fb9e37324ca36322.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
температура, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Измерение температуры
с помощью тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах происходит некорректно, методику пора менять, заявил в интервью радио Sputnik
председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский.
Измерение температуры у россиян позволяет выявлять больных людей и не пускать их в общественные места. Это важная процедура, которая помогает сдержать распространение коронавируса и прочих вирусных заболеваний. Однако с приходом холодов кое-что надо подкорректировать, иначе могут быть получены ошибочные результаты, рассказал Иван Андриевский.
"Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это не сложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градуса", — рассказал радио Sputnik эксперт.
Есть способ исключить ошибку и получить более точный результат измерения температуры бесконтактным способом. Для этого Иван Андриевский советует подождать три-пять минут и повторить процедуру. Он объяснил, в каких случаях это делать обязательно.
"Если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это уже признак того, что человек имеет повышенную температуру. Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая. Такого человека надо попросить подождать три-пять минут в теплом помещении и повторно измерить его температуру. Так мы добьемся истинного измерения без погрешности", — уточнил эксперт в интервью радио Sputnik.