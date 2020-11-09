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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/tekhnika-1583734604.html
В Баку заявили об уничтожении армянской техники на шушинском направлении
В Баку заявили об уничтожении армянской техники на шушинском направлении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении боевой техники ВС Армении на шушинском направлении в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:14
2020-11-09T18:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении боевой техники ВС Армении на шушинском направлении в Нагорном Карабахе.Минобороны представило видеокадры, отражающие эти моменты, в своем официальном Telegram-канале.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201109/aliev-1583730140.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об уничтожении армянской техники на шушинском направлении

13:14 09.11.2020 (обновлено: 18:33 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт
Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении боевой техники ВС Армении на шушинском направлении в Нагорном Карабахе.

"Операция по уничтожению взятых в окружение сил противника на шушинском направлении была продолжена. Девятого ноября ударными БПЛА были уничтожены один танк и одна БМП вооруженных сил Армении, предпринявших попытку атаковать наши подразделения с целью выхода из окружения вблизи села Зарыслы на дороге Лачин - Шуша", - заявила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Минобороны представило видеокадры, отражающие эти моменты, в своем официальном Telegram-канале.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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