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В Тбилиси протестующие пытались разложить дрова у здания парламента
В Тбилиси протестующие пытались разложить дрова у здания парламента
Члены неправительственной организации "Стыдно" заявили журналистам, что полиция задержала их активистов за то, что они пытались принести дрова к зданию... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:38
2020-11-09T21:38
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Члены неправительственной организации "Стыдно" заявили журналистам, что полиция задержала их активистов за то, что они пытались принести дрова к зданию парламента, где собираются ночевать."Полиция задерживает невинных активистов лишь за то, что они пытались принести дрова", - заявил один из членов НПО журналистам.Руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что дрова и разжигание костра могли принести угрозу здоровью и жизни населения. Сколько человек задержано, пока неизвестно.В Грузии с понедельника с 22:00 до 05:00 вводится ограничение на передвижение. Часть митингующих, которые провели очередную акцию протеста возле парламента с требованием назначения новых выборов, заявили, что не собираются расходиться в комендантский час.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/gruziya-1583653836.html
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тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси протестующие пытались разложить дрова у здания парламента

21:38 09.11.2020
 
© Sputnik / СтрингерУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Sputnik / Стрингер
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Члены неправительственной организации "Стыдно" заявили журналистам, что полиция задержала их активистов за то, что они пытались принести дрова к зданию парламента, где собираются ночевать.
"Полиция задерживает невинных активистов лишь за то, что они пытались принести дрова", - заявил один из членов НПО журналистам.
Руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что дрова и разжигание костра могли принести угрозу здоровью и жизни населения. Сколько человек задержано, пока неизвестно.
В Грузии с понедельника с 22:00 до 05:00 вводится ограничение на передвижение. Часть митингующих, которые провели очередную акцию протеста возле парламента с требованием назначения новых выборов, заявили, что не собираются расходиться в комендантский час.
Акция оппозиции в Тбилиси, Грузия. 8 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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