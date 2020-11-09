https://ria.ru/20201109/tbilisi-1583830602.html

В Тбилиси протестующие пытались разложить дрова у здания парламента

В Тбилиси протестующие пытались разложить дрова у здания парламента

Члены неправительственной организации "Стыдно" заявили журналистам, что полиция задержала их активистов за то, что они пытались принести дрова к зданию... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:38

2020-11-09T21:38

2020-11-09T21:38

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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Члены неправительственной организации "Стыдно" заявили журналистам, что полиция задержала их активистов за то, что они пытались принести дрова к зданию парламента, где собираются ночевать."Полиция задерживает невинных активистов лишь за то, что они пытались принести дрова", - заявил один из членов НПО журналистам.Руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что дрова и разжигание костра могли принести угрозу здоровью и жизни населения. Сколько человек задержано, пока неизвестно.В Грузии с понедельника с 22:00 до 05:00 вводится ограничение на передвижение. Часть митингующих, которые провели очередную акцию протеста возле парламента с требованием назначения новых выборов, заявили, что не собираются расходиться в комендантский час.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/gruziya-1583653836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тбилиси, грузия, в мире