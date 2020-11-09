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Туризм
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Власти Таиланда планируют сократить карантин для туристов
Власти Таиланда планируют сократить карантин для туристов
Власти Таиланда рассматривают возможность сократить с 14 до 10 дней обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:33
2020-11-09T11:33
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
таиланд
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Власти Таиланда рассматривают возможность сократить с 14 до 10 дней обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания иностранцев, сообщает Bangkok Post.Новация должна коснуться не всех, а только прибывающих из стран с низким числом заболеваемости коронавирусом. Остальным гостям не удастся избежать двухнедельной самоизоляции.Чиновники объяснили, что тестирование на COVID-19 проводится в первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый дни после прибытия, и любая инфекция обычно выявляется в этот период. Шансы обнаружить вирус после 10 дней карантина невелики — примерно 0,3 на один миллион тестируемых.
https://ria.ru/20201109/sanatorii-1583693668.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, таиланд

Власти Таиланда планируют сократить карантин для туристов

11:33 09.11.2020
 
© РИА Новости / Александр АндреевРегулировщик на одной из улиц Таиланда
Регулировщик на одной из улиц Таиланда - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Власти Таиланда рассматривают возможность сократить с 14 до 10 дней обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания иностранцев, сообщает Bangkok Post.
Новация должна коснуться не всех, а только прибывающих из стран с низким числом заболеваемости коронавирусом. Остальным гостям не удастся избежать двухнедельной самоизоляции.
Чиновники объяснили, что тестирование на COVID-19 проводится в первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый дни после прибытия, и любая инфекция обычно выявляется в этот период.
Шансы обнаружить вирус после 10 дней карантина невелики — примерно 0,3 на один миллион тестируемых.
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