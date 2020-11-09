https://ria.ru/20201109/tailand-1583708496.html
Власти Таиланда планируют сократить карантин для туристов
Власти Таиланда планируют сократить карантин для туристов
Власти Таиланда рассматривают возможность сократить с 14 до 10 дней обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:33
2020-11-09T11:33
2020-11-09T11:33
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таиланд
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Власти Таиланда рассматривают возможность сократить с 14 до 10 дней обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания иностранцев, сообщает Bangkok Post.Новация должна коснуться не всех, а только прибывающих из стран с низким числом заболеваемости коронавирусом. Остальным гостям не удастся избежать двухнедельной самоизоляции.Чиновники объяснили, что тестирование на COVID-19 проводится в первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый дни после прибытия, и любая инфекция обычно выявляется в этот период. Шансы обнаружить вирус после 10 дней карантина невелики — примерно 0,3 на один миллион тестируемых.
https://ria.ru/20201109/sanatorii-1583693668.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, таиланд