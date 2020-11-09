https://ria.ru/20201109/tailand-1583708496.html

Власти Таиланда планируют сократить карантин для туристов

Власти Таиланда планируют сократить карантин для туристов

Власти Таиланда рассматривают возможность сократить с 14 до 10 дней обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:33

2020-11-09T11:33

2020-11-09T11:33

туристы

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156012/58/1560125801_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_7567e06d6d20503d233b7705a89daa16.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Власти Таиланда рассматривают возможность сократить с 14 до 10 дней обязательный карантин для туристов по туристической визе для длительного пребывания иностранцев, сообщает Bangkok Post.Новация должна коснуться не всех, а только прибывающих из стран с низким числом заболеваемости коронавирусом. Остальным гостям не удастся избежать двухнедельной самоизоляции.Чиновники объяснили, что тестирование на COVID-19 проводится в первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый дни после прибытия, и любая инфекция обычно выявляется в этот период. Шансы обнаружить вирус после 10 дней карантина невелики — примерно 0,3 на один миллион тестируемых.

https://ria.ru/20201109/sanatorii-1583693668.html

таиланд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, таиланд