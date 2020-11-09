МИД России прокомментировал дело бывшего лидера Косово Тачи
© REUTERS / Laura HasaniХашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Принципиально важно, чтобы все виновные в совершении тяжких преступлений в Косово понесли заслуженное наказание, заявил МИД РФ, комментируя дело экс-лидера непризнанного Косова Хашима Тачи.
"Принципиально важно, чтобы все виновные в совершении тяжких преступлений, вскрытых в свое время докладчиком ПАСЕ Диком Марти, предстали перед судом и понесли заслуженное наказание. Неприкосновенных в этом смысле быть не должно", - говорится в сообщении.
Как отметили в МИД РФ, внушительный "статус" обвиняемых примечателен. "Получается, что во главе косовского квазигосударства многие годы находились лица, в отношении которых собраны веские улики, связывающие этих людей с противоправной деятельностью в Косово, включая терроризм и оргпреступность. К сожалению, западные покровители Приштины закрывали глаза на эту сторону биографии своих подопечных. Теперь широкой западной общественности становится понятно, кому помогала НАТО, когда в 1999 году подвергла бомбардировкам суверенную Югославию", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что Косово "давно превратилось в рассадник экстремизма и уголовщины по соседству с Евросоюзом". "Дополнительное свидетельство тому – арест двух косовских "граждан", которых австрийская полиция подозревает в причастности к недавним терактам в Вене. Надеемся, что на Западе, наконец, прислушаются к предостережениям относительно подлинного характера косовской "государственности" и прекратят безоглядно поддерживать тех, кто ради корыстных политических целей готов на все", - заключили в министерстве.
Слушания по делу экс-президента Косово Хашима Тачи прошли в Гааге в понедельник. Тачи заявил, что не согласен с обвинениями и не признает себя виновным.
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Ранее в отношении Тачи специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, в четверг он подал в отставку. Позже он был задержан и взят под стражу в Гааге. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки". Вместе с Тачи перед судом предстанут и его соратники по Освободительной армии Косово (ОАК) экс-спикеры парламента Косово Кадри Весели и Якуп Красничи, а также бывший полевой командир и депутат Реджеп Селими.
Согласно обвинению, Тачи, Весели, Селими и экс-председатель парламента Косово Якуп Красничи несут личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие. В пятницу в их домах в Приштине Специальная прокуратура международного суда (SPO) провела обыски при поддержке миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и косовской полиции.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской Освободительной армии Косово были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и бывший премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
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