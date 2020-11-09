https://ria.ru/20201109/strelba-v-voronezhe-1583779190.html

"Психом не был": что известно о стрельбе на авиабазе в Воронеже

"Психом не был": что известно о стрельбе на авиабазе в Воронеже

Нападение с топором, захват оружия, огонь на поражение — в Воронежской области задержали подозреваемого в массовом убийстве на военном аэродроме Балтимор. По... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:47

2020-11-09T16:47

2020-11-09T17:33

рамиль шамсутдинов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Нападение с топором, захват оружия, огонь на поражение — в Воронежской области задержали подозреваемого в массовом убийстве на военном аэродроме Балтимор. По версии следствия, рядовой Антон Макаров ударил офицера пожарным топором по голове, выхватил из его кобуры табельный пистолет и разрядил магазин в двоих сослуживцев. Все трое погибли на месте. О том, что случилось в воинской части, — в материале РИА Новости.Диалог на повышенныхПо данным Следственного комитета, все началось в понедельник в половине шестого утра в расположении воинской части № 45117. Дежуривший по полку майор Роман Ермолаев зашел с проверкой в казарму подразделения, где Макаров нес суточный наряд, и сделал ему замечание.После "разговора на повышенных тонах", как считают следователи, рядовой сорвал с пожарного щита топор, убил офицера и расстрелял из его пистолета прибежавших на шум ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Кроме того, ранил в плечо и лопатку еще одного сослуживца.Согласно результатам предварительного разбирательства, ранее офицер и рядовой не конфликтовали, не дрались, в неуставных отношениях замечены не были. Пока основная версия случившегося — у Макарова сдали нервы. Почему — выясняет следствие.В Воронеже ввели план "Перехват", авиабазу оцепила военная полиция, к поискам скрывшегося стрелка подключили спецподразделения Росгвардии и беспилотники. В ориентировке, распространенной местными властями, говорится, что солдат забрал с собой пистолет Макарова и две обоймы к нему.В 15:20 представители Западного военного округа официально сообщили, что подозреваемый в стрельбе на территории воинской части задержан. Полиция поймала и обезоружила Макарова в селе Землянск Семилукского района — это в 47 километрах от Воронежа. Как отметили в региональном ГУ МВД, он не сопротивлялся. "Обостренное чувство справедливости"Антон Макаров учился в школе № 7 города Ливны Орловской области, поступил в Воронежский институт МВД на радиотехнический факультет. Однако вуз не окончил.Ближе к вечеру в распоряжении РИА Новости оказалась характеристика из школы, где учился Макаров. В документе утверждается, что парень учился на хорошо и отлично, имел склонность к предметам математического цикла, регулярно занимался спортом. В 2007-м его родители развелись, в связи с чем он жил в семье дедушки и бабушки. По мнению руководства школы, Макарова отличают такие качества, как принципиальность, честность, уважительное отношение к старшим. Вместе с тем он проявлял вспыльчивость и раздражительность, если вступал с кем-нибудь в конфликт.Опрошенные корреспондентом РИА Новости знакомые Антона характеризуют его как довольного замкнутого, но неконфликтного человека. Умел за себя постоять, однако первым никогда в драку не ввязывался."Мы с ним учились в одном классе, — рассказывает Виктория. — В школе он был тихим, неразговорчивым, особо ни с кем, кроме одного мальчика, не общался. Своеобразный, в общем. Учился хорошо. Драки, может, и были пару раз, но несерьезные". Примерно то же самое говорит и другая одноклассница — Ангелина. По ее словам, Макаров отличался обостренным чувством справедливости. "Как-то раз парни приставали к моей подруге и Антон за нее заступился, — вспоминает она. — Своей девушки у него либо не было, либо он это тщательно скрывал. Первым не лез никогда, но если в его сторону были выпады, то отвечал. Неуравновешенным, как пишут некоторые, не был".Огонь по своимВ Воронеже дислоцируется 47-й отдельный смешанный авиационный полк 105-й смешанной авиадивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа. На вооружении части — фронтовые бомбардировщики Су-24М, Су-24МР и Су-34.Сейчас авиатехники на базе "Балтимор" нет, полеты приостановлены с 2013 года из-за капитальной реконструкции ВПП. Бомбардировщики временно базируются на военном аэродроме в Бутурлиновке. Надо отметить, ранее "Балтимор" в криминальных сводках не фигурировал, однако похожие истории случались в других частях. Так, чуть больше года назад, 25 октября 2019-го, в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из автомата Калашникова по сослуживцам. Два офицера и шестеро рядовых погибли, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Следствие установило, что трагедия произошла из-за издевательств, которым Шамсутдинов регулярно подвергался со стороны других военнослужащих. Суд состоится в 2021-м.В 2017-м, 29 сентября, на полигоне в Амурской области во время плановых ночных стрельб солдат дал очередь из автомата по группе сослуживцев, ожидавших выхода на огневой рубеж. Двое погибли, двое получили ранения. Стрелок скрылся. На следующий день подразделение антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа ликвидировало беглеца при задержании, так как он оказал вооруженное сопротивление.А 26 августа 2015-го выстрелы прогремели в Костромской области, в полевом лагере одной из частей. Восемнадцатилетний солдат-срочник открыл огонь из автомата в караульном помещении. Убив офицера и двух ефрейторов, стрелок покончил с собой. Следствие сочло, что мотивом преступления стали личные обиды на сослуживцев.

https://ria.ru/20201109/strelba-1583710497.html

https://ria.ru/20201001/arest-1578052977.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, су-24м, су-24, су-34, безопасность, происшествия