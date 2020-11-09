https://ria.ru/20201109/strelba-1583718957.html

Подозреваемый в стрельбе на аэродроме в Воронеже не покидал часть

Подозреваемый в стрельбе на аэродроме в Воронеже не покидал часть

Рядовой, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, не покидал территорию воинской части, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:06

2020-11-09T12:06

2020-11-09T14:27

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

стрельба на военном аэродроме под воронежем

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Рядовой, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, не покидал территорию воинской части, сообщает правительство региона.По информации СК РФ, в понедельник ранним утром 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поисках рядового участвует СОБР и ОМОН, в городе введен план "Перехват"."По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал", - говорится в сообщении на странице правительства в "ВКонтакте".Следствие эту информацию пока не комментировало.

https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583712028.html

https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583701509.html

воронеж

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронежская область, происшествия