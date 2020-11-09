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Подозреваемый в стрельбе на аэродроме в Воронеже не покидал часть
Подозреваемый в стрельбе на аэродроме в Воронеже не покидал часть
Рядовой, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, не покидал территорию воинской части, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:06
2020-11-09T14:27
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
стрельба на военном аэродроме под воронежем
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Рядовой, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, не покидал территорию воинской части, сообщает правительство региона.По информации СК РФ, в понедельник ранним утром 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поисках рядового участвует СОБР и ОМОН, в городе введен план "Перехват"."По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал", - говорится в сообщении на странице правительства в "ВКонтакте".Следствие эту информацию пока не комментировало.
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омон россии, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронежская область, происшествия

Подозреваемый в стрельбе на аэродроме в Воронеже не покидал часть

12:06 09.11.2020 (обновлено: 14:27 09.11.2020)
 
© РИА НовостиКПП аэродрома Балтимор в Воронеже. 9 ноября 2020
КПП аэродрома Балтимор в Воронеже. 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости
КПП аэродрома Балтимор в Воронеже. 9 ноября 2020
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Рядовой, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, не покидал территорию воинской части, сообщает правительство региона.
По информации СК РФ, в понедельник ранним утром 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поисках рядового участвует СОБР и ОМОН, в городе введен план "Перехват".
КПП аэродрома Балтимор в Воронеже. 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:36
В СК сообщили подробности массового убийства под Воронежем
"По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал", - говорится в сообщении на странице правительства в "ВКонтакте".
Следствие эту информацию пока не комментировало.
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома Балтимор под Воронежем. 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
10:58
Источник назвал основную версию массового убийства в воронежской части
 
ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежСтрельба на военном аэродроме под ВоронежемВоронежская областьПроисшествия
 
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