https://ria.ru/20201109/strelba-1583710497.html
После стрельбы на аэродроме под Воронежем возбудили уголовное дело
После стрельбы на аэродроме под Воронежем возбудили уголовное дело
В убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:32
2020-11-09T11:32
2020-11-09T14:15
стрельба на военном аэродроме под воронежем
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583744797_0:155:3072:1882_1400x0_80_0_0_dbeb2554669cba8c0ebb503464edba03.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России."Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)", - рассказали в ведомстве.Макарову грозит пожизненный срок заключения. Сейчас он в бегах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/strelba-1583694344.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583744797_78:0:2809:2048_1400x0_80_0_0_77229b5e1acba6cbdf27cbe28c43edbb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия