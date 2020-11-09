https://ria.ru/20201109/strelba-1583710497.html

После стрельбы на аэродроме под Воронежем возбудили уголовное дело

После стрельбы на аэродроме под Воронежем возбудили уголовное дело

В убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:32

2020-11-09T11:32

2020-11-09T14:15

стрельба на военном аэродроме под воронежем

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России."Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)", - рассказали в ведомстве.Макарову грозит пожизненный срок заключения. Сейчас он в бегах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/strelba-1583694344.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия