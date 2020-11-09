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В Воронеже ищут расстрелявшего сослуживцев военного
В Воронеже ищут расстрелявшего сослуживцев военного
Сбежавшего в Воронеже срочника ищут более сотни омоновцев и собровцев, а также беспилотники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:43
2020-11-09T14:01
стрельба на военном аэродроме под воронежем
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сбежавшего в Воронеже срочника ищут более сотни омоновцев и собровцев, а также беспилотники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.Около пяти утра на аэродроме Балтимор солдат Антон Макаров набросился с топором на сослуживцев, рассказали в СК. Зарубив одного офицера, он завладел его оружием и расстрелял двух человек. Еще одного госпитализировали с легкими ранениями.Нападавший скрылся, с собой у него пистолет. В городе объявлен план "Перехват". По данным регионального правительства, Макаров не покидал территорию части.Возбуждено уголовное дело об убийстве и хищении оружия. Власти Воронежской области назвали имена жертв: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев.Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воронеж, происшествия

В Воронеже ищут расстрелявшего сослуживцев военного

10:43 09.11.2020 (обновлено: 14:01 09.11.2020)
 
Ориентировка на розыск Антона Макарова
Ориентировка на розыск Антона Макарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сбежавшего в Воронеже срочника ищут более сотни омоновцев и собровцев, а также беспилотники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Около пяти утра на аэродроме Балтимор солдат Антон Макаров набросился с топором на сослуживцев, рассказали в СК. Зарубив одного офицера, он завладел его оружием и расстрелял двух человек. Еще одного госпитализировали с легкими ранениями.
Нападавший скрылся, с собой у него пистолет. В городе объявлен план "Перехват". По данным регионального правительства, Макаров не покидал территорию части.
"В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв", — сообщил источник в Западном военном округе.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и хищении оружия. Власти Воронежской области назвали имена жертв: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев.
Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненный срок.
Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 07:00Акценты
"Культ коротких решений". Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев?Прошел уже год после трагедии в войсковой части в Забайкалье, когда срочник расстрелял сослуживцев, позже объяснив это тем, что над ним издевались.
 
Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ВоронежПроисшествия
 
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