https://ria.ru/20201109/strelba-1583692577.html

В Воронеже ввели план "Перехват" после стрельбы на аэродроме

В Воронеже ввели план "Перехват" после стрельбы на аэродроме

План "Перехват" для задержания солдата, убившего трех военнослужащих на аэродроме "Балтимор", введен в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель регионального РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:21

2020-11-09T10:21

2020-11-09T14:24

стрельба на военном аэродроме под воронежем

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. План "Перехват" для задержания солдата, убившего трех военнослужащих на аэродроме "Балтимор", введен в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Росгвардии.Сегодня около пяти утра военный из суточного наряда по парку "совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части", говорится в релизе Западного военного округа. В результате нападения погибли трое военнослужащих, еще один ранен. Нападавший, завладев оружием офицера, скрылся."Да, Росгвардия задействуется. Объявлен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в ЗВО сообщают об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники РИА Новости в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже.Командование части совместно с правоохранительными органами ищет беглеца.Военный аэродром "Балтимор" относится к Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. С 2012 года находится в ремонте. Как ранее заявлял начальник Академии ВВС Геннадий Зибров, "Балтимор" должны снова ввести в эксплуатацию в конце нынешнего года.

https://ria.ru/20201013/ochevidtsy-1579643908.html

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воронеж, происшествия