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Религия и мировоззрение
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В Северной Каролине при стрельбе в церкви погиб человек
В Северной Каролине при стрельбе в церкви погиб человек
Один человек погиб в результате стрельбы в церкви в американском штате Северная Каролина, полиция начала расследование, сообщает телеканал Fox News со ссылкой... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:47
2020-11-09T11:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
северная каролина
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в церкви в американском штате Северная Каролина, полиция начала расследование, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт. Как сообщается, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок об инциденте со стрельбой в баптистской церкви. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного погибшего - темнокожего мужчину. Также сообщается о нескольких пострадавших в результате инцидента. Подробности о личности погибшего и пострадавших не раскрываются.Полиция города сообщила, что готовится допросить возможных свидетелей и провести обыски в рамках расследования.
https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
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новости - религия и мировоззрение, северная каролина, в мире

В Северной Каролине при стрельбе в церкви погиб человек

09:47 09.11.2020 (обновлено: 11:10 09.11.2020)
 
© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018
Сотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Jeff Blake
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в церкви в американском штате Северная Каролина, полиция начала расследование, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт. Как сообщается, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок об инциденте со стрельбой в баптистской церкви. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного погибшего - темнокожего мужчину. Также сообщается о нескольких пострадавших в результате инцидента. Подробности о личности погибшего и пострадавших не раскрываются.
Полиция города сообщила, что готовится допросить возможных свидетелей и провести обыски в рамках расследования.
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