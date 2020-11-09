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В Северной Каролине при стрельбе в церкви погиб человек
В Северной Каролине при стрельбе в церкви погиб человек
Один человек погиб в результате стрельбы в церкви в американском штате Северная Каролина, полиция начала расследование, сообщает телеканал Fox News со ссылкой... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:47
2020-11-09T09:47
2020-11-09T11:10
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в церкви в американском штате Северная Каролина, полиция начала расследование, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт. Как сообщается, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок об инциденте со стрельбой в баптистской церкви. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного погибшего - темнокожего мужчину. Также сообщается о нескольких пострадавших в результате инцидента. Подробности о личности погибшего и пострадавших не раскрываются.Полиция города сообщила, что готовится допросить возможных свидетелей и провести обыски в рамках расследования.
https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, северная каролина, в мире