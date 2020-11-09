https://ria.ru/20201109/star-wars-1583356047.html
Игрушечные герои из "Звездных войн" готовятся к Рождеству в новом фильме
Игрушечные герои из "Звездных войн" готовятся к Рождеству в новом фильме
На YouTube опубликовали трейлер специального выпуска анимационного фильма "LEGO Звездные войны", созданного командой Disney и компанией по производству... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T06:41
2020-11-09T06:41
2020-11-09T06:41
культура
фильмы 2020
люк скайуокер
кино и сериалы
новости культуры
дарт вейдер (виктор шевченко)
the walt disney company
youtube
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583344537_318:0:3959:2048_1400x0_80_0_0_8495f1c7cb8cfbdfc2575e40252d1aac.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер специального выпуска анимационного фильма "LEGO Звездные войны", созданного командой Disney и компанией по производству конструктора для детей. Действие спецвыпуска происходит после боевика "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019). Рей, созданная из конструктора, готовится ко Дню жизни (аналог Рождества во вселенной "Звездных войн"). Однако героиня, как обычно, попадет в разные приключения: натыкается на Храм джедаев и путешествует во времени, встречается юным Люком Скайуокером и сражается с его отцом Дартом Вейдером. И хотя битвы на мечах и погони на космических кораблях – не совсем напоминают Рождество, создатели мультфильма обещают удивить и умилить поклонников франшизы. Премьера праздничного выпуска состоится 17 ноября на платформе Disney+
https://ria.ru/20201104/lego-1582804227.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583344537_1228:0:3959:2048_1400x0_80_0_0_7828142d6311384176169452a16b91cd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, люк скайуокер, кино и сериалы, новости культуры, дарт вейдер (виктор шевченко), the walt disney company, youtube
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер специального выпуска анимационного фильма "LEGO Звездные войны", созданного командой Disney и компанией по производству конструктора для детей.
Действие спецвыпуска происходит после боевика "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019). Рей, созданная из конструктора, готовится ко Дню жизни (аналог Рождества во вселенной "Звездных войн"). Однако героиня, как обычно, попадет в разные приключения: натыкается на Храм джедаев и путешествует во времени, встречается юным Люком Скайуокером и сражается с его отцом Дартом Вейдером.
И хотя битвы на мечах и погони на космических кораблях – не совсем напоминают Рождество, создатели мультфильма обещают удивить и умилить поклонников франшизы.
Премьера праздничного выпуска состоится 17 ноября на платформе Disney+