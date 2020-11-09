Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201109/star-wars-1583356047.html
Игрушечные герои из "Звездных войн" готовятся к Рождеству в новом фильме
Игрушечные герои из "Звездных войн" готовятся к Рождеству в новом фильме
На YouTube опубликовали трейлер специального выпуска анимационного фильма "LEGO Звездные войны", созданного командой Disney и компанией по производству... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T06:41
2020-11-09T06:41
культура
фильмы 2020
люк скайуокер
кино и сериалы
новости культуры
дарт вейдер (виктор шевченко)
the walt disney company
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583344537_318:0:3959:2048_1400x0_80_0_0_8495f1c7cb8cfbdfc2575e40252d1aac.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер специального выпуска анимационного фильма "LEGO Звездные войны", созданного командой Disney и компанией по производству конструктора для детей. Действие спецвыпуска происходит после боевика "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019). Рей, созданная из конструктора, готовится ко Дню жизни (аналог Рождества во вселенной "Звездных войн"). Однако героиня, как обычно, попадет в разные приключения: натыкается на Храм джедаев и путешествует во времени, встречается юным Люком Скайуокером и сражается с его отцом Дартом Вейдером. И хотя битвы на мечах и погони на космических кораблях – не совсем напоминают Рождество, создатели мультфильма обещают удивить и умилить поклонников франшизы. Премьера праздничного выпуска состоится 17 ноября на платформе Disney+
https://ria.ru/20201104/lego-1582804227.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583344537_1228:0:3959:2048_1400x0_80_0_0_7828142d6311384176169452a16b91cd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы 2020, люк скайуокер, кино и сериалы, новости культуры, дарт вейдер (виктор шевченко), the walt disney company, youtube

Игрушечные герои из "Звездных войн" готовятся к Рождеству в новом фильме

06:41 09.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер специального выпуска анимационного фильма "LEGO Звездные войны", созданного командой Disney и компанией по производству конструктора для детей.
Действие спецвыпуска происходит после боевика "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019). Рей, созданная из конструктора, готовится ко Дню жизни (аналог Рождества во вселенной "Звездных войн"). Однако героиня, как обычно, попадет в разные приключения: натыкается на Храм джедаев и путешествует во времени, встречается юным Люком Скайуокером и сражается с его отцом Дартом Вейдером.
И хотя битвы на мечах и погони на космических кораблях – не совсем напоминают Рождество, создатели мультфильма обещают удивить и умилить поклонников франшизы.
Премьера праздничного выпуска состоится 17 ноября на платформе Disney+
Кадр из LEGO-версии трейлера фильма Бэтмен - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 04:15Культура
В Сети появился трейлер "Бэтмена" из конструктора
 
Культурафильмы 2020Люк СкайуокерКино и сериалыНовости культурыДарт Вейдер (Виктор Шевченко)The Walt Disney CompanyYouTube
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния