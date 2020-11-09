https://ria.ru/20201109/star-wars-1583356047.html

Игрушечные герои из "Звездных войн" готовятся к Рождеству в новом фильме

Игрушечные герои из "Звездных войн" готовятся к Рождеству в новом фильме

На YouTube опубликовали трейлер специального выпуска анимационного фильма "LEGO Звездные войны", созданного командой Disney и компанией по производству... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T06:41

2020-11-09T06:41

2020-11-09T06:41

культура

фильмы 2020

люк скайуокер

кино и сериалы

новости культуры

дарт вейдер (виктор шевченко)

the walt disney company

youtube

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер специального выпуска анимационного фильма "LEGO Звездные войны", созданного командой Disney и компанией по производству конструктора для детей. Действие спецвыпуска происходит после боевика "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019). Рей, созданная из конструктора, готовится ко Дню жизни (аналог Рождества во вселенной "Звездных войн"). Однако героиня, как обычно, попадет в разные приключения: натыкается на Храм джедаев и путешествует во времени, встречается юным Люком Скайуокером и сражается с его отцом Дартом Вейдером. И хотя битвы на мечах и погони на космических кораблях – не совсем напоминают Рождество, создатели мультфильма обещают удивить и умилить поклонников франшизы. Премьера праздничного выпуска состоится 17 ноября на платформе Disney+

https://ria.ru/20201104/lego-1582804227.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, люк скайуокер, кино и сериалы, новости культуры, дарт вейдер (виктор шевченко), the walt disney company, youtube