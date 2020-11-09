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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/ssha-1583724377.html
Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США
Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США
Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования, заявил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:27
2020-11-09T12:46
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены.
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россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США

12:27 09.11.2020 (обновлено: 12:46 09.11.2020)
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Hiro Komae
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены.

"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - сказал Песков журналистам.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 07:30Сказано в эфире
"Статус-кво". Политолог уточнил, какой президент США выгоден РоссииЗа кресло президента на выборах в США борются нынешний лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Политолог Дмитрий Ефремов разъяснил радио Sputnik, кто из кандидатов видится более выгодным для Москвы.
 
Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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