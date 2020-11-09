Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США
12:27 09.11.2020 (обновлено: 12:46 09.11.2020)
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
© AP Photo / Hiro Komae
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены.
"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - сказал Песков журналистам.
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