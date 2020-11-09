https://ria.ru/20201109/ssha-1583724377.html

Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США

Песков рассказал, когда Путин поздравит нового президента США

Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования, заявил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:27

2020-11-09T12:27

2020-11-09T12:46

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/ssha-1582965032.html

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире