https://ria.ru/20201109/ssha-1583682423.html

СМИ: глава профильного ведомства не дает начать переходный период в США

СМИ: глава профильного ведомства не дает начать переходный период в США

Глава профильного ведомства - Управления общих служб США - Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать, что Джо Байден победил на президентских... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:51

2020-11-09T08:51

2020-11-09T08:51

выборы президента сша — 2020

камала харрис

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава профильного ведомства - Управления общих служб США - Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать, что Джо Байден победил на президентских выборах, сообщает газета Politico.Пока Мерфи не подтвердит, что Байден – избранный президент, его команда не сможет получить доступ к правительственным финансовым ресурсам и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации мер Байдена."Утверждение еще не состоялось. Управление (GSA) и его глава будут продолжать соблюдать все требования закона", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит издание.При этом в новом штабе на переходный период Байдена и Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на Мерфи."Мы надеемся, что администратор ведомства быстро утвердит Джо Байдена и Камалу Харрис в качестве избранных президента и вице-президента", - говорится в заявлении представителя.Газета Washington Post пишет, Мерфи - назначенец президента США Дональда Трампа, пока она не дает своего формального согласия команде Байдена начать работу на этой неделе.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Молодежь танцует и купается в фонтане в Нью-Йорке, отмечая победу Байдена В парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, где весь день радуются победе демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах. Молодые люди настроены миролюбиво – они активно общаются, купаются в фонтане, устраивают дискотеки. 2020-11-09T08:51 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, дональд трамп, джо байден, сша, в мире