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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/ssha-1583682423.html
СМИ: глава профильного ведомства не дает начать переходный период в США
СМИ: глава профильного ведомства не дает начать переходный период в США
Глава профильного ведомства - Управления общих служб США - Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать, что Джо Байден победил на президентских... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:51
2020-11-09T08:51
выборы президента сша — 2020
камала харрис
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава профильного ведомства - Управления общих служб США - Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать, что Джо Байден победил на президентских выборах, сообщает газета Politico.Пока Мерфи не подтвердит, что Байден – избранный президент, его команда не сможет получить доступ к правительственным финансовым ресурсам и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации мер Байдена."Утверждение еще не состоялось. Управление (GSA) и его глава будут продолжать соблюдать все требования закона", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит издание.При этом в новом штабе на переходный период Байдена и Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на Мерфи."Мы надеемся, что администратор ведомства быстро утвердит Джо Байдена и Камалу Харрис в качестве избранных президента и вице-президента", - говорится в заявлении представителя.Газета Washington Post пишет, Мерфи - назначенец президента США Дональда Трампа, пока она не дает своего формального согласия команде Байдена начать работу на этой неделе.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Молодежь танцует и купается в фонтане в Нью-Йорке, отмечая победу Байдена
В парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, где весь день радуются победе демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах. Молодые люди настроены миролюбиво – они активно общаются, купаются в фонтане, устраивают дискотеки.
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камала харрис, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: глава профильного ведомства не дает начать переходный период в США

08:51 09.11.2020
 
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста, требующий учета всех голосов на выборах президента США, в Миннеаполисе
Участники мирной акции протеста, требующий учета всех голосов на выборах президента США, в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Крис Джун
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава профильного ведомства - Управления общих служб США - Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать, что Джо Байден победил на президентских выборах, сообщает газета Politico.
Пока Мерфи не подтвердит, что Байден – избранный президент, его команда не сможет получить доступ к правительственным финансовым ресурсам и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации мер Байдена.
"Утверждение еще не состоялось. Управление (GSA) и его глава будут продолжать соблюдать все требования закона", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит издание.
При этом в новом штабе на переходный период Байдена и Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на Мерфи.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Итог выборов в США: проиграло большинство
"Мы надеемся, что администратор ведомства быстро утвердит Джо Байдена и Камалу Харрис в качестве избранных президента и вице-президента", - говорится в заявлении представителя.
Газета Washington Post пишет, Мерфи - назначенец президента США Дональда Трампа, пока она не дает своего формального согласия команде Байдена начать работу на этой неделе.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Люди на улице Филадельфии после объявления о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 13:42Выборы президента США — 2020
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