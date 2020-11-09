СМИ: глава профильного ведомства не дает начать переходный период в США
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста, требующий учета всех голосов на выборах президента США, в Миннеаполисе
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава профильного ведомства - Управления общих служб США - Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать, что Джо Байден победил на президентских выборах, сообщает газета Politico.
Пока Мерфи не подтвердит, что Байден – избранный президент, его команда не сможет получить доступ к правительственным финансовым ресурсам и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации мер Байдена.
"Утверждение еще не состоялось. Управление (GSA) и его глава будут продолжать соблюдать все требования закона", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит издание.
При этом в новом штабе на переходный период Байдена и Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на Мерфи.
"Мы надеемся, что администратор ведомства быстро утвердит Джо Байдена и Камалу Харрис в качестве избранных президента и вице-президента", - говорится в заявлении представителя.
Газета Washington Post пишет, Мерфи - назначенец президента США Дональда Трампа, пока она не дает своего формального согласия команде Байдена начать работу на этой неделе.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.