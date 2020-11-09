Форум об информационной безопасности Союзного государства
17 и 18 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится экспертно-медийный форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии".
Задать вопрос
Участники:
- государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА;
- эксперты, руководители СМИ Российской Федерации и Республики Беларусь.
Форум организован МИА "Россия сегодня" и Постоянным комитетом Союзного государства в целях укрепления информационного сотрудничества между Россией и Беларусью, развития профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, активизации роли журналистского сообщества в противостоянии информационным угрозам. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА;
- эксперты, руководители СМИ Российской Федерации и Республики Беларусь.
Форум организован МИА "Россия сегодня" и Постоянным комитетом Союзного государства в целях укрепления информационного сотрудничества между Россией и Беларусью, развития профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, активизации роли журналистского сообщества в противостоянии информационным угрозам. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru