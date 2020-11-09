https://ria.ru/20201109/soyuznoe-gosudarstvo-1583767568.html

Форум об информационной безопасности Союзного государства

Форум об информационной безопасности Союзного государства

17 и 18 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится экспертно-медийный форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии".

2020-11-09T15:31

2020-11-09T15:31

2020-11-09T15:31

анонсы

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Задать вопросУчастники:- государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА;- эксперты, руководители СМИ Российской Федерации и Республики Беларусь.Форум организован МИА "Россия сегодня" и Постоянным комитетом Союзного государства в целях укрепления информационного сотрудничества между Россией и Беларусью, развития профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, активизации роли журналистского сообщества в противостоянии информационным угрозам. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы