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Туризм
https://ria.ru/20201109/sochi-1583711631.html
Названы самые популярные горнолыжные курорты России
Названы самые популярные горнолыжные курорты России
Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное в Башкирии и Шерегеш в Кемеровской области вошли в тройку самых популярных российских направлений, куда можно... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:14
2020-11-09T13:14
туризм
курорт
красная поляна
новости - туризм
сочи
краснодарский край
отдых
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное в Башкирии и Шерегеш в Кемеровской области вошли в тройку самых популярных российских направлений, куда можно поехать покататься на горных лыжах и сноуборде, сообщает Tvil.ru .Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха с 1 ноября по 31 декабря 2020.По информации сервиса, туристы бронируют активный зимний отдых на период от двух до пяти ночей. Средний чек на проживание в Красной Поляне составляет 4,5 тысячи рублей в сутки, в Банном - 13,7 тысячи, на Шерегеше - 22,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
красная поляна
сочи
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курорт, красная поляна, новости - туризм, сочи, краснодарский край, отдых

Названы самые популярные горнолыжные курорты России

13:14 09.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются на горном курорте Красная Поляна
Отдыхающие фотографируются на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное в Башкирии и Шерегеш в Кемеровской области вошли в тройку самых популярных российских направлений, куда можно поехать покататься на горных лыжах и сноуборде, сообщает Tvil.ru .
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха с 1 ноября по 31 декабря 2020.
По информации сервиса, туристы бронируют активный зимний отдых на период от двух до пяти ночей.
Средний чек на проживание в Красной Поляне составляет 4,5 тысячи рублей в сутки, в Банном - 13,7 тысячи, на Шерегеше - 22,5 тысячи рублей.
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