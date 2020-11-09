https://ria.ru/20201109/sochi-1583711631.html

Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное в Башкирии и Шерегеш в Кемеровской области вошли в тройку самых популярных российских направлений, куда можно... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:14

2020-11-09T13:14

2020-11-09T13:14

туризм

курорт

красная поляна

новости - туризм

сочи

краснодарский край

отдых

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное в Башкирии и Шерегеш в Кемеровской области вошли в тройку самых популярных российских направлений, куда можно поехать покататься на горных лыжах и сноуборде, сообщает Tvil.ru .Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха с 1 ноября по 31 декабря 2020.По информации сервиса, туристы бронируют активный зимний отдых на период от двух до пяти ночей. Средний чек на проживание в Красной Поляне составляет 4,5 тысячи рублей в сутки, в Банном - 13,7 тысячи, на Шерегеше - 22,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

красная поляна

сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курорт, красная поляна, новости - туризм, сочи, краснодарский край, отдых