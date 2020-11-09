https://ria.ru/20201109/sochi-1583711631.html
Названы самые популярные горнолыжные курорты России
Названы самые популярные горнолыжные курорты России
Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное в Башкирии и Шерегеш в Кемеровской области вошли в тройку самых популярных российских направлений, куда можно... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:14
2020-11-09T13:14
2020-11-09T13:14
туризм
курорт
красная поляна
новости - туризм
сочи
краснодарский край
отдых
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное в Башкирии и Шерегеш в Кемеровской области вошли в тройку самых популярных российских направлений, куда можно поехать покататься на горных лыжах и сноуборде, сообщает Tvil.ru .Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха с 1 ноября по 31 декабря 2020.По информации сервиса, туристы бронируют активный зимний отдых на период от двух до пяти ночей. Средний чек на проживание в Красной Поляне составляет 4,5 тысячи рублей в сутки, в Банном - 13,7 тысячи, на Шерегеше - 22,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
красная поляна
сочи
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курорт, красная поляна, новости - туризм, сочи, краснодарский край, отдых
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное в Башкирии и Шерегеш в Кемеровской области вошли в тройку самых популярных российских направлений, куда можно поехать покататься на горных лыжах и сноуборде, сообщает Tvil.ru .
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха с 1 ноября по 31 декабря 2020.
По информации сервиса, туристы бронируют активный зимний отдых на период от двух до пяти ночей.
Средний чек на проживание в Красной Поляне составляет 4,5 тысячи рублей в сутки, в Банном - 13,7 тысячи, на Шерегеше - 22,5 тысячи рублей.